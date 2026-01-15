手腕戴上年度色「云舞白」 5款清简时计流行推介

今年Pantone年度颜色是编号11-4201 TCX的Cloud Dancer云舞白，这是一种带微微灰调的白色。腕表界一向有不同白调的表款，除了纯白，还有奶白、银白、灰白、米白、珠光白、哑光白、蛋白石白⋯⋯尽管没有一种叫「云舞白」，但只要白调看得舒服，同样具平稳心灵之效。

Zenith | Defy Skyline C.X

对于香港表迷来说，Defy Skyline C . X 是否Zenith与美国加州零售商Collective Horology合作推出并不紧要，最紧要是知道腕表的独特卖点，包括银灰色表盘满布利用雕刻营造渐变效果的十字星图案；设于6点位的1/10秒显示盘，每10秒转一圈，并以橙色点缀；随表附有不锈钢链带和橙色橡胶表带。此表款仅于官网独家发售，限量200枚。

F.P. Journe | Classique Chronomètre Souverain Ref. CS

Chronomètre Souverain是F.P. Journe旗下少数打着天文台级旗号为卖点的表款，表盘是银白色调，搭载的1304手上链机芯仅厚4mm，成就了只厚8mm的超薄表壳，令佩戴这款简约正装表时，极之贴服舒适。除此之外，F.P. Journe将动力储备显示设于底下为表冠轴心的3点位，懂表的人，便会明白这是一个在机械设计上难以克服的大胆设计。

Seiko | Prospex Speedtimer Mechanical Chronograph SRQ059

Seiko诞生于1881年，至今145周年。今年品牌为庆生，从创办人服部金太郎早期制作的袋表（右图）汲取灵感，将其表盖上以圆弧放射线交织的复杂雕刻图案，套用于全新限量版SRQ059计时腕表的白色表盘上，配衬优雅的金色指针和时刻。

Blancpain | Villeret Quantième Complet Phases de Lune

说到蛋白石的白， 便会想起Blancpain刚更新了设计的全新Villeret系列，当中白色款式的表盘，正是选用蛋白石的白色，带点奶白色调，散发出温和自然的气息，让人看得很舒服，亦令腕表整体外形更见优雅。至于功能显示丰富的全历月相表，也衬以这独特白色调表盘，可谓绝配。

Bell & Ross | BR-05 Grey Mirror Steel

近年玩表盘颜色玩得很出色的Bell & Ross，最新代表作在时尚的BR-05系列中大玩抛光镜面表盘设计。表盘一如镜子般，不但会反映时分秒针和立体时刻的镜像，当看时间时，还会反映自己的样子及天上的白云，正好呼应今年的年度色「云舞白」。此表仅限品牌专门店发售。

文：Gavin Ho 图：品牌提供