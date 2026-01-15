Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

手腕戴上年度色「云舞白」 5款清简时计流行推介

Art Can
更新时间：10:00 2026-01-15 HKT
发布时间：10:00 2026-01-15 HKT

       今年Pantone年度颜色是编号11-4201 TCX的Cloud Dancer云舞白，这是一种带微微灰调的白色。腕表界一向有不同白调的表款，除了纯白，还有奶白、银白、灰白、米白、珠光白、哑光白、蛋白石白⋯⋯尽管没有一种叫「云舞白」，但只要白调看得舒服，同样具平稳心灵之效。

Zenith | Defy Skyline C.X

       对于香港表迷来说，Defy Skyline C . X 是否Zenith与美国加州零售商Collective Horology合作推出并不紧要，最紧要是知道腕表的独特卖点，包括银灰色表盘满布利用雕刻营造渐变效果的十字星图案；设于6点位的1/10秒显示盘，每10秒转一圈，并以橙色点缀；随表附有不锈钢链带和橙色橡胶表带。此表款仅于官网独家发售，限量200枚。

F.P. Journe | Classique Chronomètre Souverain Ref. CS

      Chronomètre Souverain是F.P. Journe旗下少数打着天文台级旗号为卖点的表款，表盘是银白色调，搭载的1304手上链机芯仅厚4mm，成就了只厚8mm的超薄表壳，令佩戴这款简约正装表时，极之贴服舒适。除此之外，F.P. Journe将动力储备显示设于底下为表冠轴心的3点位，懂表的人，便会明白这是一个在机械设计上难以克服的大胆设计。

Seiko | Prospex Speedtimer Mechanical Chronograph SRQ059

        Seiko诞生于1881年，至今145周年。今年品牌为庆生，从创办人服部金太郎早期制作的袋表（右图）汲取灵感，将其表盖上以圆弧放射线交织的复杂雕刻图案，套用于全新限量版SRQ059计时腕表的白色表盘上，配衬优雅的金色指针和时刻。

Blancpain | Villeret Quantième Complet Phases de Lune

        说到蛋白石的白， 便会想起Blancpain刚更新了设计的全新Villeret系列，当中白色款式的表盘，正是选用蛋白石的白色，带点奶白色调，散发出温和自然的气息，让人看得很舒服，亦令腕表整体外形更见优雅。至于功能显示丰富的全历月相表，也衬以这独特白色调表盘，可谓绝配。

Bell & Ross | BR-05 Grey Mirror Steel

       近年玩表盘颜色玩得很出色的Bell & Ross，最新代表作在时尚的BR-05系列中大玩抛光镜面表盘设计。表盘一如镜子般，不但会反映时分秒针和立体时刻的镜像，当看时间时，还会反映自己的样子及天上的白云，正好呼应今年的年度色「云舞白」。此表仅限品牌专门店发售。

文：Gavin Ho  图：品牌提供 

最Hit
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
15小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
18小时前
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
奇闻趣事
3小时前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
13小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
22小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
17小时前
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
即时国际
3小时前
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
时事热话
17小时前
美国宣布暂停对75个国家所有签证 包括俄罗斯及伊朗
即时国际
11小时前