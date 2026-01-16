ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025｜10大封面故事出炉！紧贴新时代脉搏 增设「ArtCan崭新艺术大奖」 

城中艺文气息日益丰盈，星岛新闻集团跨媒体平台「ArtCan」今日（16日）选址香港演艺学院赛马会演艺剧院举行「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025」，由文化体育及旅游局局长罗淑佩担任主礼嘉宾，她在致辞时表示，过去一年政府著重场地、人才与产业化发展，致力建构更具实力的文化发展体系。这项艺文界盛事旨在表扬过去一年在艺术文化领域中表现卓越的创作者、策展人、表演者、艺术展览、活动及项目等，并由社会名人、艺术界翘楚、资深艺术文化工作者等组成的专业评审团，根据艺术水平、原创性等，选出10位封面故事得奖者，以彰显本地深厚文化底蕴，策励创意非凡精英。

「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025」今年续以推动香港艺术文化发展，展示本地丰富的创意和文化底蕴为目标，活动当日荣幸邀得文化体育及旅游局局长罗淑佩莅临担任主礼嘉宾及致辞，表示过去一年政府结合文化软实力与设施硬实力，重点推动场地建设、人才培育及产业化发展，并以启德体育园及东九文化中心为例，强调优质场地的重要性；同时指出好作品需雅俗共赏、建立口碑，方能成为历久常新的香港文化经典。她提及西九委约音乐剧《大状王》及东九委约《一束光：高锟的记忆》成功案例，展示香港「以艺为帆」、说好香港故事的软实力。

香港故宫文化博物馆馆长吴志华发表专题演讲时，指出人工智能技术快速发展以及KPI（关键绩效指标）思维渗透文化领域，文艺工作者需具备新思维与新知识，方能适应时代变革。

而「ArtCan艺术文化大奖」评审团主席西九文化区管理局董事局主席陈智思亦于活动上致辞，认为近年IP潮流发展蓬勃，而艺术不只是IP，更是连接世界的通用语言，连结人与人之间关系。

活动云集城中各界名人精英，近二百人共同见证奖项诞生，同时借此机会互相交流及分享讨论，包括康乐及文化事务署署长陈咏雯、香港电影发展局主席王英伟、香港八和会馆副会长罗家英、著名时装设计师邓达智；专题论坛嘉宾友邦香港及澳门客户及市场策划部客户及品牌市场推广主管 黄家琪、演员及艺术家任达华等。

「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025」颁发10大「ArtCan艺术文化大奖」，表扬香港艺术文化领域中表现卓越的创作者、策展人、表演者、艺术展览、活动及项目等。获奖作品均由专业评审根据艺术水平、原创性、受欢迎程度、对社会的贡献等标准，向取得卓越成就的艺术家及团体致以崇高敬意。

是次颁奖礼的评审团阵容鼎盛，冠盖云集，共同为是次评选严谨把关，名单如下：

评审团主席：西九文化区管理局董事局主席陈智思

评审团成员：

香港电影发展局主席王英伟

香港演艺学院校长陈颂瑛

香港艺术中心监督团主席刘文邦

资深艺术行政人员何嘉坤

香港八和会馆副会长罗家英

友邦香港及澳门首席客户及市场策划官黄霭敏

香港艺术行政人员协会主席钱敏华

香港艺术行政人员协会副主席莫健伟

香港艺术行政人员协会文化交流小组主席何黎敏怡

「三联文化基金」创办人暨主席及「香港文化想像」总干事李安

著名时装设计师邓达智

「中国古文字艺术学会」及「香港中国美术会」艺术顾问郑文雅

焦媛实验剧团艺术总监焦媛

星岛新闻集团《头条日报》总编辑兼《ArtCan》策展人刘国业

星岛新闻集团副刊总监兼《ArtCan》总监陈纪良

得奖机构：港铁公司

封面名称：45载流动美学 铁路连系社区

得奖机构：香港舞蹈团

封面名称：舞剧《风云》再现 与艺术科技的碰撞

得奖机构：香港旅游发展局

封面名称：电影结合旅游 沉浸探索香港故事

得奖机构：香港中乐团

封面名称：化戈为乐 虞姬梦和

得奖机构：中国（深圳）国际文化产业博览交易会

封面名称：香港艺术玩具 原来咁有型

得奖机构：康乐及文化事务署、非物质文化遗产办事处

封面名称：香港非遗月 香港处处有非遗 古韵新章软实力

得奖机构：香港城市大学

封面名称：城大「明日创新」隧道开通 以创意联系社区

得奖机构：香港演艺学院

封面名称：铿锵艺术 薪火传承 《我佛无著经》志难忘

得奖机构：香港芭蕾舞团

封面名称：爱与痛的纠缠 罗密欧 茱丽叶 舞动香港 1960's 重塑史诗

得奖机构：恒基地产

封面名称：永续之艺术 凝视时间的绿洲

紧贴新时代脉搏 增设「ArtCan崭新艺术大奖」

值得注目的是，为顺应时代脉搏、鼓励创新思维，今年大会特意增设5个「ArtCan崭新艺术大奖」，涵盖「崭新IP大奖」、「崭新Digital Art大奖」、「崭新艺术文化跨界创作大奖」、「崭新艺术文化进步大奖」及「崭新艺术文化推广大奖」，对艺文界别的新兴领域作出肯定。

ArtCan崭新IP大奖

项目名称：Labubu

得奖者/机构：龙家升

ArtCan崭新Digital Art大奖

项目名称：《「纹」以载道──故宫博物院沉浸式数字体验展》

得奖者/机构：香港故宫文化博物馆、故宫博物院

ArtCan崭新艺术文化跨界创作大奖

得奖者/机构：朱芸编

ArtCan崭新艺术文化进步大奖

得奖者/机构：沈靖韬

ArtCan崭新艺术文化推广大奖

项目名称：「空中画廊 Gallery in the Skies」

得奖者/机构：国泰航空

ArtCan机构推广艺术文化奖

得奖者/机构（排名不分前后）：

太古地产

友邦香港

周大福珠宝集团

中国银行(香港)

香港国际机场

香港中华煤气有限公司

九龙仓「社、企共勉」

The Wharf Group “Business-in-Community”

昂坪360

瑞安房地产

法国五月

爆炸戏棚研究所

「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼」获各界鼎力支持

