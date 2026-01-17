谭纪豪 – 人工智能Vs天才艺术家｜围炉谈艺

不知读者有没有用过网上AI音乐生成工具？在搜寻器输入Music Generator，轻易便找到多个相关网站，用法都差不多，只需自订主题、情绪、乐风等选项，10秒内就能生成一首流行歌曲，若不满意作品，可输入更多指令调整细节。这种网上工具创作水平一般，若换成真人，恐怕连出道的机会也没有。其实人工智能的创作力远高于此，只是需要更有针对性地学习。

2016年AI围棋软件AlphaGo对战职业九段棋士李世乭，是人工智能发展的里程碑。通过不断学习，AlphaGo在几年内棋力几何级提升，很快便有信心挑战世一棋士。令人惊叹的并非AI如何击败人脑，而是对奕过程中AlphaGo下出了人类无法想像的棋路，说明人工智能并非一味模仿，还可打破既有模式生成全新策略，未来或能开拓未知的艺术形式。

天外有天，人外有人，我想起电影《莫扎特传》的一幕。莫妻想为丈夫谋个差事，偷偷拿了乐谱去见宫廷乐长Salieri，对方原想打发她，但听说乐谱是原稿便来了兴趣，他一页一页的翻，不同曲种的天籁之音，完全没有任何改正，像是脑中已经成谱才誊抄出来，超乎想像。他彻底崩溃了，自己引以为傲的才华在天才面前不过儿戏。

「珠玉在侧，觉我形秽。」当年世一棋士李世乭面对AlphaGo也是这么想的吗？围棋千变万化，棋盘毕竟有边界，只要CPU够快，千亿种下法还是算得出来。艺术无疆，AI算得出吗？抑或真正天才如莫扎特，始能轻松辗压最高端的音乐生成工具？

文：谭纪豪 (IG: @tamkeiho)