Art Central艺术中环展会2026｜3.25中环开幕！全新项目汇聚6大艺术家 大型艺术装置首亮相 附门票详情

Art Central 2026｜Art Central艺术中环展会｜年度艺坛盛事Art Central将于2026年3月25日至29日假中环海滨举行，由郑得恩及容颖怡共同策展，并设有首度亮相的全新专题「Central Stage」，聚焦于6位近年在国际崭露头角的艺术家。艺术中环亦委约新媒体艺术家侯嘉琪，创作大型艺术装置，作品《折回0.01》延伸了她对数位身体于情感、感知与科技层面的持续探问。展会汇聚亚洲及海外知名至中生代艺术家，当中约有两成为香港艺术家和画廊、七成半来自亚太区各地，为收藏家与艺术爱好者搭建平台，呈现多元艺术创作及发展。

今年Art Central一如既往选址中环海滨举行，展示一系列由香港及海外多个地区的画廊呈献、先锋新锐的当代艺术作品及策展项目，汇聚亚洲及海外的知名至中生代艺术家，共同展现多元创作。是次展会由驻欧洲策展人兼艺术家郑得恩回归担任画廊项目策展人，同时委任香港展览顾问及独立策展人容颖怡策展艺术节目，亦是她首度参与艺术中环展会。

香港艺术家委约创作 大型艺术装置首亮相

艺术中环委约新媒体艺术家侯嘉琪（生于1999年，香港）为2026年展会创作大型装置。其作品《折回0.01》（2026）延伸了她对数位身体于情感、感知与科技层面的持续探问。侯嘉琪曾担任跨维度3D虚拟歌手演出的艺术总监与虚拟引擎工程师，并在实践中发展出独特的「选择性纳入」创作方法，透过呼吸、姿态与细微动作等肢体语汇，强化其数位分身的情感存在。

《折回0.01》将艺术家强迫性的自我调节转化为一座即时运算的影像雕塑。由动作捕捉驱动的影像在递回式回馈系统中循环，将艺术家的精神症状转化为可被测量的重复与解离周期。作品透过经过编排的美学结构中重新奠定身体的主动性，将那些自主侵入的内在「入侵者」转化为具生成性的动作与影像语汇。

增设全新专题「Central Stage」 汇聚6大顶尖艺术家

今年Art Central增设全新专题「Central Stage」，旨在重点推介近期、当前或即将参与世界知名展览、双年展，以及其他国际大型策展项目的艺术家，6位特选艺术家的作品将于「Central Stage」展示，包括SIDE CORE、Elnaz Javani、Marta Frėjutė、Arahmaiani、Esther Mahlangu与Arno Rafael Minkkinen：

SIDE CORE：由高须咲恵、松下彻及西広太志于2012年创立，并由播本和宜担任影像导演，创作以公共装置艺术及空间介入为主，由街头文化的历史与美学出发，深入探讨城市及社区空间中的讯息传播与流动。

Elnaz Javani：其创作横跨纺织、雕塑与绘画，聚焦个人与文化记忆、移民经验及身份认同之间错综交织的关系。

Marta Frėjutė：其创作跨越装置艺术、雕塑与研究导向的影像实践，透过打造伪档案与模拟博物馆陈列，探讨虚构叙事与个人记忆如何在不断演变的历史脉络中形塑日常经验。

Arahmaiani：现居日惹，为印尼当代艺术的重要奠基者之一。自1980年代起，她透过行为艺术、装置与社群协作等多元形式的创作，持续回应当代政治、性别权力不平等与消费文化等议题。

Esther Mahlangu：在南非姆普马兰加省出生及定居，以植根于恩德贝勒文化传统的鲜明几何抽象创作闻名。她以多样材质与载体为画布，将祖传视觉体系于当代艺术与设计语境中重新唤活。

Arno Rafael Minkkinen：出生于赫尔辛基、现居美国麻萨诸塞州，以其探索人体与自然世界关系的黑白自我肖像摄影而闻名。他的作品以直觉、偶发性与身体试探构成核心语汇。

Art Central 2026｜5大主题展区 影像艺术/雕塑/演出

1. 「长夜与极昼」委约表演

表演节目「长夜与极昼」将每天于Central Theatre上演，回望人工智能时代的时间感如何被改写，借用极地地区极端的昼夜循环，作为人类对「时长」感知转变的隐喻。透过一系列委约演出，节目反思被压缩的时间如何重塑社会机制、情感耐力，以及当代生活的节奏，包括：

廖家明（生于1992年，广东）：《永不落空（直播中）》（2026）。艺术家将身穿其标志性的肌肉演出服，透过动态追踪打造虚实交融的表演，并邀请观众介入「改造」其身体形象。

吴泽霖（生于1984年，香港）：《Shadow Work》（2026），为一场结合肢体动作、物件操控与电子声效调变的声音表演。

Isabella Isabella（生于1986年，香港）：《I see blood in the sky today.》（2026）。作品以「远距亲近」为概念，将孩子想像为父母体外延的肢体，其不在场如同父母体内留下被掏空般的印记。

区雪儿（生于1962年，香港）：《流动影像记忆——步入式影院》（2026），将展会的Central Theatre转化为一条由纸箱构筑而成的超现实记忆长廊。观众于演出者的引领下穿行其间，遇见取自区雪儿音乐录像档案与日常视觉笔记的循环投影。

2. 影像艺术

影像艺术节目「房间里的泡泡」致力呈现区域性与国际当代影像创作的多元面貌，聚焦人际互动的细腻之处与意义建构的思辨性过程。人工智能虽能处理庞大数据，却难以捕捉细微语气与情感纹理；本节目以此技术缺口为切入点，将之视为日常沟通中种种错位的隐喻，从而凸显人与人之间尝试理解彼此时所存在的张力、迟疑与情感暗流。精选作品包括：

陈亮融（生于台北）：《英国无限期居留申请费用》（2025）。作品以YouTube平台进行的录像行为表演以及网路募资宣传影片，将一张标色的Google表格介面重构为展现移民生存韧性的虚拟空间，记载艺术家筹措英国永久居留申请所需费用的过程。

江一帆（生于1994年，天津）：《星期天早上》（2021）。作品构想一个人类语言骤然消失的平行宇宙，并借由两位分处世界两端的角色之相遇，检视同理心、疏离感，以及理解如何被形塑，以手绘创作魔幻现实的叙事，探讨沟通的极限与人际连结的可能性。

Jon Rafman（生于1981年，蒙特利尔）：《Cloudy Heart——StrawberryMoon》（2025）。其创作横跨影像艺术与数码次文化，围绕一位由人工智能生成的「卧室流行」虚拟偶像展开，其「e-girl」形象在社交媒体、音乐与演算法美学中逐层展开。

王浩然（生于1980年，芝加哥）：《来自香港的爱第1部分》（2025）与《给香港的恨》（2025）。《来自香港的爱第1部分》取材自艺术家祖母对美国肥皂剧的热爱，以剧本化片段重构其移民生活的轨迹；《给香港的恨》则沿用1960年代功夫片场快速制作模式，并融入全新编排的特技动作场面。

3. 「Neo」

Neo将于2026年迎来6间回归画廊，并新增4间首次参展单位。

Neo进一步巩固艺术中环作为新秀跃升平台的关键角色，连结藏家与观众，聚焦于正迈入创作关键阶段的艺术家。Neo将于2026年迎来6间回归画廊，并新增4间首次参展单位，包括：

价值空间（2023年成立于北京）

瑀空间（2023年成立于上海）

有边空间（2014年成立于北京）

Kimreeaa Gallery（2008年成立于首尔）

Meno Parkas Gallery（1997年成立于考纳斯）

MJKGallery（2022年成立于东京）

无糖画廊（2021年成立于武汉）

The Gallery by SOIL土壤文创（2012年成立于香港）

V&E Art（2018年成立于台北）

Wolf & Nomad（2018年成立于迈阿密）

4. 异体雕塑及装置项目

艺术中环进一步确立「异体雕塑及装置项目」作为艺术家突破展位框架、实现更大尺度创作的平台。2026年度将呈现5组全新且具规模与深度的装置作品，其中3组由香港艺术家呈献，包括：

Jeong-A Bang（GalleryMAC，釜山）：《Oliver Stone'sSwimming》（2024）回应科技发展所引发的环境与道德冲突，并将与《The SpaceBetweenUs》（2025–26）共同呈现。

Elnaz Javani（RARARESGallery，杜拜）：《The Fate》（2024）由十二件二手大衣组成，透过手工缝制的书法文字进行物质性改造，追索流离迁徙与空间转译的历史轨迹。

莫铠靖（TouchGallery，香港）：《凝形之器》（2026）受香港于2024年首次发现恐龙化石所启发，反思生命与物件如何在时间长河中被保存。

OrangeTerry（Square StreetGallery，香港）：《信仰现成》（2026）以一位资深艺术家朋友所赠予的教堂长椅为基础，延展为一件大型雕塑作品，借此映照人们在变动莫测的时代中，对信念、价值与生命依归的追求。

黄毓茗（YiweiGallery，洛杉矶、武汉）：《SunkenEchoes》（2026）。艺术家以山峦般的立体构型、半透明壳体与类有机质容器构出一个受多重动力牵引的感应场域，以「势」为核心观念，探讨观者在不稳定环境中如何重新调整自身的感知与行动。

5. 讲座

艺术中环讲座节目汇集当代艺术界多位备受瞩的KOL，带来一连串深层对话。展期期间将持续举行多场演讲对话，为观众提供与艺术家、策展人及业界领袖交流的机会，包括：

「音乐录像作为当代艺术媒界」：由电影及音乐录像导演区雪儿与音乐录像导演Halftalk对谈。两人与众多知名粤语流行音乐艺术人的合作而闻名，将分享其在音乐录像创作中运用的叙事与美学手法，以及在科技迅速演进下，这一媒介如何演化为激进实验的场域。

「锚点——艺术中环2026香港艺术家委约创作」：由艺术家侯嘉琪、策展人及教育者Inti Guerrero和MetaObjects工作室的联合创始人兼艺术总监黄咏欣对谈。本场讲座以「锚点（Anchor Point）」为题，双关地指向新媒体艺术中动态追踪的技术核心，以及香港艺术家在全球艺术座标中寻找立足点的隐喻。

「艺术科技——发展与蜕变中的当代艺术生态」：由媒体艺术家叶韦瀚、林欣杰及吴子昆对谈。三位讲者将回应他们在塑造本地艺术科技版图中的角色，并探讨在艺术科技成为焦点之际，业界如何建立能持续支撑媒体艺术创作的制度与架构。



艺术中环展会总监Corey Andrew Barr表示：「随着艺术中环展会迈入全新篇章，既秉持明确初心，亦带有时不我待的行动力，打造一个供艺术界探索与对话的独特平台。全新专题 Central Stage 进一步深化此愿景，聚焦处于创作生涯关键时刻的艺术家，将机构认可与专业画廊呈现汇聚一体，为香港、亚洲与国际艺术界牵线搭桥，激发全新交流可能。我们致力于彰显艺术家、画廊与观众之间的紧密联系，培养深厚的文化共鸣与归属感，让藏家与访客既能全力支持艺术社群，也能以香港为起点，推动当代艺术话语走向世界。」

艺术中环展会首轮门票现已公开发售，更多节目详情，包括艺术家、参展画廊、艺术节目、合作伙伴及策展项目等，将于稍后公布。

Art Central 2026开放时间及门票详情

Art Central 2026地址、开放日期及时间：

地点：香港中环龙和道9号中环海滨活动空间

日期： 开放时间： 2025年3月24日（星期二） 贵宾预览（仅供获邀者参与） 2025年3月25日（星期三） 公众参观：中午12时至下午5时

Night Central：下午5时至晚上9时 2025年3月26日（星期四） 公众参观：中午12时至下午7时 2025年3月27日（星期五） 公众参观：中午12时至下午7时 2025年3月28日（星期六） 公众参观：中午11时至下午7时 2025年3月29日（星期日） 公众参观：中午11时至下午5时

Art Central 2026门票价格及购买方式：

成人门票： 首轮门票 正价门票 3月25至29日（星期三至五） $190 $270 3月28日至29日（星期六至日） $225 $350 3月25日（星期三）下午5时至晚上9时 Night Central 套票：适用于3月25日（下午5时至晚上9时）及任选1日门票 $285 $460

小童门票： 首轮门票 正价门票 3月25至29日（星期三至日） $70 / *儿童年龄5至11岁。4岁以下小童可由成人带同免费入场。

15岁以下儿童和学生必须有成人陪同 优惠门票： 首轮门票 正价门票 3月26至28日（星期三至五） $110 $200 3月28日至29日（星期六至日） $160 $250 *年满65岁或以上的长者、残疾人士及其他优惠卡持有人均可享受优惠门票。

每位持票残疾人士可携一名陪同者免费入场。

优惠门票持有人需提供有效的身份/年龄证明以入场。

文：LW

资料来源：Art Central