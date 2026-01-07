Art Central艺术中环展会2026｜3.25中环开幕！全新专题Central Stage首度亮相 附门票详情

Art Central 2026｜Art Central艺术中环展会｜年度艺坛盛事Art Central将于2026年3月25日至29日假中环海滨举行，由郑得恩及容颖怡共同策展，并设有首度亮相的全新专题「Central Stage」，聚焦于近年在国际崭露头角的艺术家。展会汇聚亚洲及海外知名至中生代艺术家，当中约有两成为香港艺术家和画廊、七成半来自亚太区各地，为收藏家与艺术爱好者搭建平台，呈现多元艺术创作及发展。

今年Art Central一如既往选址中环海滨举行，展示一系列由香港及海外多个地区的画廊呈献、先锋新锐的当代艺术作品及策展项目，汇聚亚洲及海外的知名至中生代艺术家，共同展现多元创作。是次展会由驻欧洲策展人兼艺术家郑得恩回归担任画廊项目策展人，同时委任香港展览顾问及独立策展人容颖怡策展艺术节目，亦是她首度参与艺术中环展会。

今年Art Central增设全新专题「Central Stage」，旨在重点推介近期、当前或即将参与世界知名展览、双年展，以及其他国际大型策展项目的艺术家，6位特选艺术家的作品将于「Central Stage」展示，其中包括来自东京的艺术团体SIDE CORE，并为全新专题揭开序幕。

SIDE CORE由高须咲恵、松下彻及西広太志于2012年创立，并由播本和宜担任影像导演，创作以公共装置艺术及空间介入为主，由街头文化的历史与美学出发，深入探讨城市及社区空间中的讯息传播与流动。

艺术中环展会总监Corey Andrew Barr 表示：「随着艺术中环展 会迈入全新篇章，既秉持明确初心，亦带有时不我待的行动力，打造一个供艺术界探索与 对话的独特平台。全新专题 Central Stage 进一步深化此愿景，聚焦处于创作生涯关键时 刻的艺术家，将机构认可与专业画廊呈现汇聚一体，为香港、亚洲与国际艺术界牵线搭 桥，激发全新交流可能。我们致力于彰显艺术家、画廊与观众之间的紧密联系，培养深厚 的文化共鸣与归属感，让藏家与访客既能全力支持艺术社群，也能以香港为起点，推动当代艺术话语走向世界。」

艺术中环展会首轮门票现已公开发售，更多节目详情，包括艺术家、参展画廊、艺术节目、合作伙伴及策展项目等，将于稍后公布。

Art Central 2026开放时间及门票详情

Art Central 2026地址、开放日期及时间：

地点：香港中环龙和道9号中环海滨活动空间

日期： 开放时间： 2025年3月24日（星期二） 贵宾预览（仅供获邀者参与） 2025年3月25日（星期三） 公众参观：中午12时至下午5时

Night Central：下午5时至晚上9时 2025年3月26日（星期四） 公众参观：中午12时至下午7时 2025年3月27日（星期五） 公众参观：中午12时至下午7时 2025年3月28日（星期六） 公众参观：中午11时至下午7时 2025年3月29日（星期日） 公众参观：中午11时至下午5时

Art Central 2026门票价格及购买方式：

成人门票： 首轮门票 正价门票 3月25至29日（星期三至五） $190 $270 3月28日至29日（星期六至日） $225 $350 3月25日（星期三）下午5时至晚上9时 Night Central 套票：适用于3月25日（下午5时至晚上9时）及任选1日门票 $285 $460

小童门票： 首轮门票 正价门票 3月25至29日（星期三至日） $70 / *儿童年龄5至11岁。4岁以下小童可由成人带同免费入场。

15岁以下儿童和学生必须有成人陪同 优惠门票： 首轮门票 正价门票 3月26至28日（星期三至五） $110 $200 3月28日至29日（星期六至日） $160 $250 *年满65岁或以上的长者、残疾人士及其他优惠卡持有人均可享受优惠门票。

每位持票残疾人士可携一名陪同者免费入场。

优惠门票持有人需提供有效的身份/年龄证明以入场。

