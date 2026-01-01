Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

逆向时代洪流 激活霓虹光谱

Art Can
昔日绚丽闪烁的霓虹灯招牌点亮香港夜色，构成的璀璨灯火繁华街景，是一个世纪前最独特的香港景色。随着时代变迁，霓虹灯招牌走入夕阳行列，近年基于安全理由，不少大型霓虹招牌遭拆卸，逐渐淡出街上。幸而，现今仍有热心人与机构积极投入保育工作，让这门濒危工艺重获新生。

《璀璨霓虹》展览 步入霓虹光影世界

香港设计中心联手国际知名制作单位SeriousStaging及本地霓虹保育机构「霓虹交汇」，由即日至1月31日呈献《璀璨霓虹》展览，精选多件经修复的经典霓虹招牌，引领观众步入霓虹光影世界，包括见证香港饮食黄金时代的「金凤大餐厅」、油麻地老字号「太平馆餐厅」、本地社区遗产「南昌押」、以雷朋风格眼镜框为设计的「达昌眼镜」等。

现场更有新进当代霓虹艺术家的平面和立体作品，呈现新旧作品交织的光之对话，实现当代诠释与未来传承的可能。展览更透过互动工作坊、专题讨论及社区活动，邀请公众参与思考霓虹文化的延续，让霓虹灯不再只是怀旧遗物，而是充满生命力的文化遗产。

《璀璨霓虹》

  • 地点：九龙深水埗通州街280号DX设计馆1楼展览厅
  • 时间：星期一、三至日：上午11时 至 晚上7时
  • 费用：免费

↓立即下载星岛头条App↓

