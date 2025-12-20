Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「墨x验2025」43位艺术家展现水墨无限可能 传统山水再诠释

Art Can
更新时间：11:15 2025-12-20 HKT
发布时间：11:15 2025-12-20 HKT

当大众对水墨画的印象仍停留在山水创作时，艺术家已悄然展开实验，将这传统艺术表达方式转化为当代视觉语言，把水墨推向新的高度。香港现代水墨画会年展「墨x验2025」正于黄竹坑Landmark South的香港艺术发展局「展艺馆」举行，展览延续去年主题，再次强调实验与创新的重要性，透过43位艺术家的精心力作，展现水墨创作在当代语境下的无限可能。

「墨x验2025」展现水墨无限可能 传统山水再诠释

「墨x验2025」的展品形态丰富多元：既有平面水墨的抽象构筑、具象意境、实验技法与工笔精研，更拓展至跨媒介装置、数码艺术、行为艺术及参与式艺术等创新领域。而且，创作不仅展现水墨语言的当代转化，更映照艺术家对时代脉动的深刻思考。

其中加入画会多年的草姬集团创办人郭致因，首次将自己的作品带到年展。远望这幅画作的时候，会看见一座座由圆点构成高低落错的水泥建筑，望近些，石屎森林背后原来还有山丘、河流和松树。

郭致因说，她自幼在沙田长大，看见这区从原有的乡郊怡人景色，随年月不断有新的大楼建成，小时候熟悉的地方被破坏，同时又营造出新的事物，加之最近大埔发生的大火更有建筑经历燃烧，令人思考和反省城市生活所带来的复杂情感。

大众所认识的郭致因是艺人郭晋安胞姐，是商界女性代表。然而在生活上的另一面，郭致因却醉心绘画，她坦言自小喜欢画画，即使工作忙碌亦会空出时间创作，与自己的内心对话，「艺术可以是你的灵魂，工作忙碌的时候会挤压生活，偷走了你的精神，所以一定要腾出时间与自己对话，当你找到自己的灵魂，就不再是用世界的准则去看待他人，才能真正找到属于自己的灵魂伴侣。」

创作这幅画的时候，郭致因要在原有的风景上再加贴一层纸，完成整个构图，因此很多地方需要割舍，就像她学会在生活中减去一些不必要的事情，舍弃年轻时总是被欲望缠绕的思绪。 

是次展览作品多元，有新晋的艺术家，也有大师级画家。例如黄约翰的《天问系列之余晖》和江玉庭的《寻梅问道》，二人画作一左一右挂起，用色相近，却一刚一柔，让人眼前一亮。

黄约翰在画中运用了庄重的隶书技法作为钻油台的表现形态，同时加入拓印效果形成肌理，层次丰富。他坦言此作是在该系列中较为成熟的一幅，经过多重试验才完成，亦表达出自己的真实感受。背后灵感源于一次在南海乘船出海钓鱼的经历，当日落余晖洒到屹立于汪洋的巨型钻油台，那刻美景便烙印了在他的脑海。黄约翰表示，他创作追求「真」，画出自己的感觉，至于美不美是很个人的事情，应留待观众自行决定。

然而在《寻梅问道》里面，橘红并非代表太阳，而是一座陡峭的山。江玉庭说，她用了水墨技巧营造出山水奇险的感觉，画中的山是她在疫情时曾去过的吊手岩，需要手脚并用才能攀上山峰，途中有很多石隙，石隙之中有中药生成，沿途便看见了有人采药。画里纹理皆为白色，而不是传统水墨的黑色，江玉庭说这可算她的艺术特色，以现代水墨的肌理效果表现出中国传统山水画的效果。

最Hit
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
即时中国
2小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
18小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
6小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
17小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
19小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
17小时前
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
3小时前
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影视圈
14小时前
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
即时中国
5小时前
台北随机伤人案｜麦当劳女店员急落闸救10人命获大赞 星巴克卷门成「救命墙」
即时中国
9小时前