「墨x验2025」43位艺术家展现水墨无限可能 传统山水再诠释

当大众对水墨画的印象仍停留在山水创作时，艺术家已悄然展开实验，将这传统艺术表达方式转化为当代视觉语言，把水墨推向新的高度。香港现代水墨画会年展「墨x验2025」正于黄竹坑Landmark South的香港艺术发展局「展艺馆」举行，展览延续去年主题，再次强调实验与创新的重要性，透过43位艺术家的精心力作，展现水墨创作在当代语境下的无限可能。

「墨x验2025」的展品形态丰富多元：既有平面水墨的抽象构筑、具象意境、实验技法与工笔精研，更拓展至跨媒介装置、数码艺术、行为艺术及参与式艺术等创新领域。而且，创作不仅展现水墨语言的当代转化，更映照艺术家对时代脉动的深刻思考。

其中加入画会多年的草姬集团创办人郭致因，首次将自己的作品带到年展。远望这幅画作的时候，会看见一座座由圆点构成高低落错的水泥建筑，望近些，石屎森林背后原来还有山丘、河流和松树。

郭致因说，她自幼在沙田长大，看见这区从原有的乡郊怡人景色，随年月不断有新的大楼建成，小时候熟悉的地方被破坏，同时又营造出新的事物，加之最近大埔发生的大火更有建筑经历燃烧，令人思考和反省城市生活所带来的复杂情感。

大众所认识的郭致因是艺人郭晋安胞姐，是商界女性代表。然而在生活上的另一面，郭致因却醉心绘画，她坦言自小喜欢画画，即使工作忙碌亦会空出时间创作，与自己的内心对话，「艺术可以是你的灵魂，工作忙碌的时候会挤压生活，偷走了你的精神，所以一定要腾出时间与自己对话，当你找到自己的灵魂，就不再是用世界的准则去看待他人，才能真正找到属于自己的灵魂伴侣。」

创作这幅画的时候，郭致因要在原有的风景上再加贴一层纸，完成整个构图，因此很多地方需要割舍，就像她学会在生活中减去一些不必要的事情，舍弃年轻时总是被欲望缠绕的思绪。

是次展览作品多元，有新晋的艺术家，也有大师级画家。例如黄约翰的《天问系列之余晖》和江玉庭的《寻梅问道》，二人画作一左一右挂起，用色相近，却一刚一柔，让人眼前一亮。

黄约翰在画中运用了庄重的隶书技法作为钻油台的表现形态，同时加入拓印效果形成肌理，层次丰富。他坦言此作是在该系列中较为成熟的一幅，经过多重试验才完成，亦表达出自己的真实感受。背后灵感源于一次在南海乘船出海钓鱼的经历，当日落余晖洒到屹立于汪洋的巨型钻油台，那刻美景便烙印了在他的脑海。黄约翰表示，他创作追求「真」，画出自己的感觉，至于美不美是很个人的事情，应留待观众自行决定。

然而在《寻梅问道》里面，橘红并非代表太阳，而是一座陡峭的山。江玉庭说，她用了水墨技巧营造出山水奇险的感觉，画中的山是她在疫情时曾去过的吊手岩，需要手脚并用才能攀上山峰，途中有很多石隙，石隙之中有中药生成，沿途便看见了有人采药。画里纹理皆为白色，而不是传统水墨的黑色，江玉庭说这可算她的艺术特色，以现代水墨的肌理效果表现出中国传统山水画的效果。