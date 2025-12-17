香港芭蕾舞团《胡桃夹子》五度公演！近300套舞衣全人手制作 直击幕后诞生秘话

香港芭蕾舞团（港芭）的年度舞剧《胡桃夹子》踏入第五载，带领观众于每年圣诞节进入梦幻的童话国度。当经典的柴可夫斯基乐章响起，华丽的场景布置与舞者们优雅的舞姿交相辉映。除了舞者们的精湛技艺，成就这场视觉盛宴的功臣还有台下一双双巧手。《Artcan》编辑部今年深入港芭位于新蒲岗工厦的「魔法衣橱」，找来服装部总监庄惠玲（Janet）和高级服装部主任梁凯晴（Ariel），揭开那些令人赞叹不已的舞衣是如何从一针一线，编织成舞台上的璀璨星光。

胡桃夹子的百年魅力与香港印记

《胡桃夹子》的故事源自19世纪的经典童话，讲述小女孩嘉丽在圣诞夜的奇幻冒险。这个充满节日气氛的故事，成为全球观众最喜爱的芭蕾舞剧之一。香港亦不例外，港芭自2021年推出由艺术总监卫承天（Septim Webre）编创的香港版以来，这部作品随即成为不少人欢渡圣诞节的「指定动作」。今年是《胡桃夹子》第五个年头，总演出场次累积达到一百场，见证它在本地的非凡成就。

而让这部作品如此独特的，正是其巧妙融入的香港本土文化元素。今年，舞台上将呈现近300套精美绝伦的舞服，每一件均由本地团队人手巧制，不仅是舞者的战衣，更是流动的艺术品，承载著设计师与工匠们的巧思与心血，共同创造这个属于香港的华丽舞台。

港产大熊猫龙凤胎化身舞团「新成员」？

今年，《胡桃夹子》的舞台上迎来两位特别的「客席演员」，正是来自海洋公园的可爱大熊猫双胞胎，加加和得得。为了让这对「新成员」活灵活现，服装部团队可是下足功夫，除了特意到访海洋公园的熊猫馆，仔细观察加加和得得的动作与形态，在制作舞衣时更是花尽心思，「家姐加加的毛发会比较蓬松（Fluffy），而细佬得得的则较为顺滑。而眼睛方面，姐姐是凤眼，弟弟的眼睛则更圆一些。」为了更加真实地还原大熊猫双胞胎，在舞衣上更加入一个有趣的细节。原来，海洋公园为了区分两只熊猫，用天然的葡萄染料在弟弟背上做了一个「胎记」，「我们的戏服也一样，在弟弟的背脊上，我们也加上了这个紫色的胎记。」

除了外型，熊猫的身体特征也被巧妙地融入设计中，「牠们（大熊猫）其实有六只手指，在第五只手指下方会有一个多出来的肉球，那就是牠们的第六只『伪拇指』。」

然而，将如此庞大的动物形象转化为适合舞者穿著的舞衣，是一大挑战。「熊猫的体型较大，我们的设计从头到脚，都力求呈现熊猫的完整形态。」由于是次演绎大熊猫双胞胎的小舞者，为了让他们在舞台上活动自如，更需要做出翻筋斗等动作，团队必须构思一个两全其美的解决方案，「我们将熊猫头设计成一顶帽子的形式，让小朋友戴上后仍能露出脸庞。至于身体部分，将舞衣设计成连身衣可以方便舞者活动，同时易于清洗，而圆滚滚的肚腩则会另外装置。」这种设计，既保留了熊猫可爱的轮廓，又确保了舞者的灵活性。

虾饺/烧卖/叉烧包列阵？全因这位大人物钟情港式点心

港版《胡桃夹子》能够为观众留下深刻印象，那些充满地道色彩的角色可谓功不可没，「港版《胡桃夹子》大约制作了300套服装，基本上都是以香港元素为设计核心」。当虾饺、烧卖、叉烧包和小笼包化身成舞者在台上跳跃，无不让观众会心微笑，至于为何会选择这几款点心？答案竟与艺术总监有关，「我们之所以选择这几款点心，是因为艺术总监Septim（卫承天）特别喜欢吃，而且这几款也是最典型、几乎每间酒楼都会有的款式，尤其突显香港元素。」

「我们最初的构思，比较难满足对跳舞动作的要求。」为此，团队与设计师Albert一同绞尽脑汁。「最后我们决定将服装的特色部分，摆放在不影响跳舞的位置，例如腰部以下；衫身则用上不同颜色的弹性拉架制成连身衣，如此一来，即使舞者打筋斗、做旋转，也完全不受影响。」

近300件舞衣全人手制作 服装部总监最爱哪一件？

在近300件手工制作的舞衣中，每一件都是团队的心血。当被问及最喜欢的作品时，Janet表示个人最爱「紫荆花」（Bauhinia）舞裙。「我们的群舞舞蹈员会穿著它跳舞，大约制作了30套。」她解释道，「紫荆花（Bauhinia blakeana Dunn）是香港的市花，由它来代表香港的《胡桃夹子》，再合适不过。」

这套舞裙的设计细节相当讲究，充分展现团队的匠心独运。「整条裙子有三层花瓣，每一层都印上不同的颜色，营造出渐变的效果。」这种渐变色由腰间开始，由深至浅向上延伸，不仅突出了立体感，也让舞者的身形更显修长。「在上身位置加入了叶子作点缀，每块叶子都是由人手钉上，中间再夹入鱼骨，让它变得立体，感觉就像一束束花朵种在裙子上，显得格外生动。」

从活泼可爱的大熊猫，到令人垂涎的港式点心，再到优雅高贵的紫荆花，香港版《胡桃夹子》的每一件服装，都诉说著一个关于这座城市的故事。它们不仅是舞者身上华美的装饰，更是整个制作团队创意、技艺与热情的结晶。

