Cashmere Fashion打破季节界限 高质茄士咩塑造春夏轻柔新造型

Art Can
       茄士咩（Cashmere/羊绒）主要取自生活在高寒地区（如中国内蒙古、蒙古国、喜马拉雅山等地）的山羊身上最细致的内层绒毛，被誉为品质最上乘的山羊毛。由于采集羊绒须在春季换毛期间，以人工方式细心梳理，并从中挑选出最柔软的部分，因此产量极少。每只山羊每年仅能提供约150至200克的羊绒，而制作一件标准毛衣则需约400克，这也是羊绒制品价格相对高昂的原因。羊绒纤维的直径仅约14至16微米，远细于一般羊毛的约25微米，因此触感格外轻盈柔软，而且拥有极高的舒适度与优异的保暖功能。正因其稀有性、采集，以及纺制的繁复工序，茄士咩成品被视为高级纺织品中的珍品。

茄士咩混搭多元材质 增添造型层次

       茄士咩的轻巧柔软触感，特别适合应对春季早晚温差大的气候。近年不少品牌设计师都会选用柔和或明亮色系的茄士咩面料，将之与丝绸、雪纺、闪片或喱士等素材混搭，打造出适合全天候穿衬的时尚衣饰。Anteprima的Cashmere系列正好体现茄士咩的可穿性，风格多元化的新单品中，包括超精细18针羊绒针织项目、可双面穿着的小山羊绒外套，以及舒适百搭的双面羊绒设计。当中以极致柔软的Baby Cashmere制成的Doppia开胸上衣，采以双针织技术，令衣物表面挺身有型，同时保留轻软触感，尤其迎合季节更替时穿衬。至于被誉为「King of Cashmere」的意大利高级羊毛世家品牌Brunello Cucinelli，凭巧妙运用茄士咩创制不同服饰而扬名国际。品牌最新的春夏系列主题是自然交向曲，旨在透过满载大自然意蕴的时装语言，引领大家重返生命的原初。服饰造型大玩多元变化，透过「土、风、水、火」四大元素，借着颜色运用及细节处理凝聚大自然力量。新作将羊毛与丝、亚麻等天然材质融合，又运用花呢、镂空纹理、网眼及质感丰富的织物细节，营造清新优雅的衣着造型，展现茄士咩四季皆宜的时尚潜力。此外，由Cocktail Select Shop引入的品牌NORAH SUE，其100% 全羊绒针织系列中的每件单品，皆由匠人一针一线、采用超细精纺羊绒纱线缝制，其独特的无纸口、无车线设计，更成就轻盈如羽的穿着体验。 

结合传统与新科技 提升茄士咩品质

       羊绒之中的Baby Cashmere，是指一岁以下年幼山羊的初剪绒毛，其中以来自中国内蒙古高原的品质最为上乘。享有「Master of Fibres」美誉的Loro Piana，一直与羊绒息息相关，品牌长年从中国内蒙古和蒙古采购羊绒，秉持「质重于量」的理念，又致力于环境保护、动物福祉及当地社区的可持续发展，与当地牧民早已建立了长期而真诚的合作关系。在品牌位于蒙古乌兰巴托的工厂内，羊绒纤维需经过严格的品质控制程序，每个生产工序皆由经验丰富的工匠和专家把关，并结合创新研发成果与专业知识，生产出极致柔软、品质非凡的羊绒产品。自2009年起，品牌推行「Loro Piana Method」筛选计划，旨在提升羊绒纤维的品质和纤细度，同时增加产量及保护阿拉善白绒山羊。2015年更设立「Cashmere of theYear Award」，表扬致力于饲养优质山羊及推动羊绒产业发展的牧民及从业者。2025年，品牌推出「Smart Bales」计划，目的是将传统纺织工艺与现代新科技结合，透过新角度呈现羊绒从牧民手中捆扎成包，运送至意大利的品牌工坊加工的整个过程，提升生产的透明度。
       Loro Piana的2026春夏女装系列结合时尚与实用设计，透过羊绒、真丝及美利奴羊毛等高级面料，配搭沙褐、奶油和深浅啡色等中性色调，再以红、浅粉红、蓝、黄、金盏花和绿松等色彩作点缀，营造丰富质感，为春夏造型多添时尚感。新系列涵盖奢华拉绒羊驼毛大衣、开胸毛衣风格外套、宽松长裤和羊绒连帽卫衣等。同步登场的还有两个全新羊绒系列：Sergio主打高雅精致的经典设计，而Cedar Treccia则以麻花针织工艺为亮点，多元拼搭展现羊绒的无限可能。

文：E. Lam    图：品牌提供 

