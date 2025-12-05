富艺斯现代及当代艺术拍卖 香港漫画《李小龙》原稿首拍 同场汇聚顶级艺术家力作

《李小龙》漫画原稿首登拍场

若细数香港的本土文化，漫画绝对是其一重要产物。富艺斯（Phillips）将于12月12日在香港举行的「现代及当代艺术」拍卖，当中包括「邝氏漫画珍藏：上官小宝经典之作《李小龙》漫画手稿」。这批手稿乃香港漫画史上的重要篇章，而今年适逢是李小龙诞生85周年，令是次拍卖更具吸引力。《李小龙》漫画陪伴不少人成长，见证着本地文化的演变，同时启发无数漫画创作者，是现代文化象征之一。

上官小宝，本名邝东原，漫画行内人皆称他为「然哥」。他于1945年在香港出生，从11岁起跟随长兄上官小龙投身香港漫画业，由学徒成为衫花（写景、助理）、说明（配写漫画文字内容），并于17岁晋升为主笔。自学成才、勤奋工作的上官小宝所创作的漫画作品至今逾千部。早年奠定的多元助理经验，结合扎实的画功与灵活多变的创意，使他的长篇漫画《李小龙》成为香港漫画史上的一代经典。

《李小龙》漫画首发行于1971年，正值功夫巨星李小龙从美国回流香港发展，并以其首部电影《唐山大兄》掀起全城热潮之时。《李小龙》连载期数高达1560期，不单止是香港最长寿的漫画作品之一，更在往后的30多年持续成为受欢迎的大热作品。

上官小宝（ 邝东原），《血龙 之穴》，1 9 9 3年作（墨、纸本 /52.1×38.1厘米），估价15,000 ─ 25,000港元。

上官小宝（邝东原），《神腿乾坤》（漫 画原稿 第三页），1978年作（墨、铅 笔、原子笔、涂改液、纸本/54.2×39.2 厘米），估价10,000 ─ 15,000港元。

上官小宝（邝东原），《神腿乾坤》（漫 画原稿 第八页），1978年作（墨、铅笔、 原子笔、涂改液、纸本/54.2×39.2厘 米），估价25,000 ─ 35,000港元。

上官小宝（邝东原），《不分胜负》， 1994年作（墨、纸本/41.1×30.3厘 米），估价8,000 ─ 10,000港元。

「 公仔书」艺术之蜕变

《李小龙》是开创1970年代港漫黄金盛世的代表作，凭借独特的叙事风格与武术精神，深深影响亚洲流行文化。今次首登拍场的上官小宝原始手稿极为罕见，印证着香港漫画艺术的巅峰时期，让与港漫一同成长的收藏者细味珍贵回忆。漫画家在静止的平面上，通过分格、笔触线条和拟声词，营造连续的动感与声音效果，从而激发读者的想像力，于有限中创造无限，正是漫画的独特魅力所在。早期香港漫画被称之为「连环图」或「公仔书」，初期的连环图每页仅有单一画面，并配以手写书法文字，形式类似传统书画。其后配合中国传统水墨技艺，以及早期的美国漫画启发，并在与日本漫画的交流与竞争中逐步成长及蜕变。

同场汇聚顶级艺术家力作

今次富艺斯在香港举行的「现代及当代艺术」拍卖活动，同时汇聚赵无极、盐田千春、KAWS、Nicolas Party 及 Damien Hirst等顶尖艺术家的精选力作，亮点拍品包括赵无极女儿赵善美所珍藏的一组作品，呈现赵无极创作中最具实验性与开创性的一面。拍卖期间也适逢「赵无极：版艺匠心」展览于12月13日在M+博物馆揭幕，大家可近距离感受这位大师笔下的卓越艺术。

赵无极《无题》（赵善 美珍藏），1976年作， 估价30,000 ─ 50,000 港元。

盐田千春 《生存的状态（男孩的和服）》， 2013年作，估价800,000 ─ 1,200,000港元。

KAWS《你（#5）》， 2 0 1 7 年作， 估价 500,000 ─ 700,000 港元。

野又获《瞭望塔—18》，1995年作，估价150,000 ─ 300,000港元。

富艺斯「现代及当代艺术」拍卖

「邝氏漫画珍藏：上官小宝经典之作《李小龙》漫画手稿」

拍卖预展：12月5至12日

现场拍卖：12月12日

地点： 富艺斯亚洲总部九龙柯士甸道西8号西九文化区管理局大楼地下

