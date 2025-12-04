Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

​同一彩虹下 他们的集体回忆｜流水帐

更新时间：17:50 2025-12-04 HKT
发布时间：17:50 2025-12-04 HKT


谈到彩虹邨，除了那个已成著名打卡位的停车场天台球场，你还有甚么印象？中英剧团早前跟循道卫理杨震社会服务处彩虹长者综合服务中心，携手呈献社区口述历史剧《我和我的彩虹》，多位表演者都是彩虹邨街坊，大部分献出了个人戏剧首演。彩虹邨重建在即，一切美丽旧年华明日同步拆下，然而他们的集体回忆，如今编织成戏剧，留下来，成为生活过的凭证。

「口述历史剧，不能找演员做，必须有点粗糙感。」艺术统筹黄振辉说，当一个人叙述自己的故事，经过重组，重新审视、发现、学习，也是一次疗愈。他们的生活，他们的声音，真人真事，真实地演，「就算不曾在彩虹邨生活过，但看到那种情怀和精神，一定有得着和感受。」《我和我的彩虹》于10月、11月演出两场，戏剧导师、编剧及导演何悦欣，再次看演出，仍然感触，「当他们很投入、很真挚地讲出心底话，我会流泪。」她说，口述历史剧的特质，是由当事人演绎真实故事，「以原本语调演出，比加盐加醋更好。」

《我和我的彩虹》筹备时间约半年，表演者由循道卫理杨震社会服务处彩虹长者综合服务中心推荐，有的是老街坊，有的已有小演出经验，有的是较年轻长者。何悦欣一开始请他们分享旧照、物品，或者画出小时候最喜欢的玩具、最怀念的味道，情景重演，梳理回忆，以至彩虹邨的历史，也逐一访问他们，「就像『起底』一样，从童年问起，了解他们的人生故事。」那个讲到彩虹邨单位平面结构，这个凸显母女情，那些有狮子山精神，何悦欣从不同故事作出选取，组合拼贴。表演者也要接受戏剧训练，在前期练习阶段，她已大概掌握，哪些长者较适合做对话式的演出，哪些长者较适合做旁白，「有的能演自己，有的不能演别人。」她对这班素人演员最强烈的感受，是真挚，「他们说到自己很爱的东西时，眼神有光。」

小市民的声音

对黄振辉来说，很多故事都很触动，譬如有位长者，年轻时靠查电话簿（黄页）追女仔，同名同姓的逐家逐户找到心仪女子，最终娶得爱人归。何悦欣则分享一个没有写进戏里的故事，「有位表演者在两岁时曾经走失，跑到很远去，后来家人灵机一触，在那边找到她。」但因为难以在舞台上呈现，又跟主线没太大扣连，「还有当年日军斩头等鬼故事，时间所限，不得不弃掉。」

中英剧团一直以来制作了不少口述历史剧，黄振辉 +- 说，真人真事，有触动人心的力量，「大历史，从来记录大人大事，那些小市民的声音，那些实实在在生活过的痕迹，未必会被记录下来，这是我们做口述历史剧的使命。」《我和我的彩虹》演出暂告一段落，剧团正在努力跟学校斟洽，希望带到校园表演，也积极筹募资金，盼口述历史剧继续走下去，「期望为一些即将消失或重建的屋邨，重演一些有人情味、有温度的故事。」

文：黄子翔　图：中英剧团
 

