《胡桃夹子》香港版五载传承 海洋公园熊猫姊弟化身舞影 续写香港圣诞神话

香港芭蕾舞团自2021年首演的原创《胡桃夹子》，即将于今月迎来第五度圣诞上演，累计场次将突破一百大关，观众总人次逾14万，奠定其作为当代香港最具代表性舞剧的地位。这个给香港人的作品更特别加入新元素，包括天星小轮，以及海洋公园可爱大熊猫双胞胎加加和得得造型的角色，在竹林雪景与主角嘉丽及胡桃夹子共舞，一同见证作品历年来的情怀和文化内涵。

以香港为本的经典诠释

《胡桃夹子》由艺术总监卫承天重新编创，舍弃传统欧洲宫廷故事，转以香港中半山大宅为起点，将前九广铁路钟楼、人力车、长洲抢包山、皮影戏、醒狮、美味点心等本土场景，融入柴可夫斯基的不朽乐章中。故事讲述主角嘉丽在平安夜晚上，与弟弟费殊及胡桃夹子王子展开历险，打倒邪恶老鼠王并拯救魔幻国度。作品于2024年荣获联合国教科文组织「卓越之星」奖及第12届「香港精神奖」文化贡献奖，演出备受国际肯定。

卫承天表示：「《胡桃夹子》盛载本土精神，充满想像力，是一封写给香港的情书。作品将香港历史及风土民情结合芭蕾经典，以精妙的芭蕾语言及新颖的设计元素，向本土文化致敬。」

跨界合作的深层意义

港芭行政总监李易璇指出，港芭与海洋公园同为香港文化与公共教育的重要机构，近年均致力可持续发展与保育教育。今次合作不单扩展艺术的呈现方式，亦希望观众在欣赏舞蹈之余，思考环境保护的重要性。「我们希望透过舞剧，连结文化、旅游与生活，吸引世界各地旅客来港，体验香港作为国际文化之都的独特魅力。」

《胡桃夹子》 5周年展览

即日起至12月14日，香港文化中心大堂将设有《胡桃夹子》 5周年展览，分享舞剧背后的创作灵感与巧思。同场更展出港芭与香港城市大学人文社会科学院联合创作的艺术作品，以及海洋公园人气熊猫宝宝「竹林雪景」主题区！

今年共22场，自12月12日起至28日止，假香港文化中心大剧院上演。12-26日的场次由香港小交响乐团作现场伴奏。这部制作亦是主角嘉丽的成长故事，她在旅程中蜕变成大人，亦从中学习保留童心。相信这部经典会令观众有所启发，体会到施予及爱的真谛

恒基兆业地产荣誉呈献《胡桃夹子》

日期：2025年12月12日至28日

地点：香港文化中心大剧院

节目长度：约2小时5分钟

门票：$180-$1200 （本地全日制学生及长者享半价购票优惠）

门票现于城市售票网有售

图片来源：香港芭蕾舞团