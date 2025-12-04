Venini/Saint-Louis/Daum/Lalique百年匠师手艺 奢华水晶家居美学

要打造高雅瑰丽风格的室内空间，设计师都会巧妙采用高级水晶玻璃制品作为装饰素材或家居用品。出自国际高级品牌的水晶玻璃，本身并非天然水晶，却因在制作玻璃的过程之中，加入不同的金属成分如氧化铅等，借以提高其折射率与光泽。至于要为水晶玻璃添加色彩，例如红宝石般的色泽，便是加注了微量的金；而微量的钴则可造出蓝色的玻璃等。当然，要生产顶级优质的水晶玻璃制品，从设计到制作成品，以至品质的监控与检定，期间每个环节都必须达到极高标准与要求，是以拥有逾百年历史的奢华品牌，跨越不同时代，依然深受品味之士爱戴。

Venini彰显威尼斯玻璃工艺

深得建筑师和室内设计师喜爱的意大利高级品牌Venini，今年秋季正式在香港中环ifc Mall开设首家专门店。一般消费者对品牌名字或许有点陌生，然而不少国际知名酒店及名牌店舖，皆有选用其玻璃灯饰等制品。国际大型博物馆如MoMA、V&A等亦有收藏其艺术玻璃作品。Venini是在1921年由本身是律师的Paolo Venini与威尼斯古董商Giacomo Cappellin於穆拉诺（Murano，位于威尼斯潟湖的岛）共同创立，今天为品牌掌舵的总裁，则是意大利高级珠宝品牌Damiani的第三代家族成员Silvia Damiani。

全人手制造的穆拉诺玻璃工艺享负盛名，品牌的每件作品皆由专业玻璃匠师用心手工吹制及塑形，而产品的制作过程亦结合了传统工艺及创新的现代技术，如灵感取材自布料绉褶的Fazzoletto、呈现双层或多层色彩的Sommerso，以及可塑造出不同纹理质感的Battuto等工法，皆是品牌的标志性经典工艺。多年以来，品牌曾先后跟来自世界不同地域的著名艺术家及建筑大师等合作，包括Peter Marino、安藤忠雄等。

Venini的作品主要分为艺术玻璃（Art Glass）及艺术灯饰（Art Light）两大系列，前者包括各类设计独特的雕塑花瓶及室内摆设，当中正有全新登场的Lilla Menta紫绿色系列；后者就包括吊灯与照明装置。品牌专门店亦提供个人化顾问服务，为客户量身安排照明装置方案。

Chamade系列巨型彩色水晶艺术品，图为男高音（Tenor/$899,150），限量8件。

Chamade系列巨型彩色水晶艺术品、分别以女低音（左/Alto/$688,150）、女高音（右/Soprano / $367,000）命名，各限量8件。

内层缀以星形斜面切割的Sequin Star限量版透明水晶花瓶，特别为香港新店而创制。（售价待定）

Saint-Louis 创意破格限量作

创立于1586年的法国著名水晶制造商Saint-Louis，其设于九龙圆方的品牌新店上月开幕，并特别展出3件来自Chamade系列、分别以男高音（Tenor）、女低音（Alto）和女高音（Soprano）命名的限量版巨型彩色水晶艺术品，设计灵感源自花朵与音乐。

新作是装饰艺术家Pierre Marie 于去年重新探索「手工切割」技术而创作，当中糅合多项历史悠久的技术，包括双层套色彩色水晶工艺、人手吹制和旋转工艺等。此系列的设计打破传统规范，采用紫色、紫红、浅绿、浅蓝及琥珀色5种颜色组合，唤起对植物的联想。品牌又特别创制了两件仅在香港专门店发售的限量版透明水晶花瓶，分别是Tommy Flamboyant红色水晶花瓶及Sequin Star绿色水晶花瓶。

法国雕塑家Isabelle Carabantes创作的大草原大象摆设系列，以3种不同尺寸呈现不一样的姿态，各限量225件。（$20,220至$98,400）

《Amber Pink Vent Léger轻风》设计源于Daum与中国雕塑艺术家罗丽蓉合作的经典作品《Vent Léger轻风》，今年以全新琥珀粉版亮相，限量75件。（$132,880）

Daum 艺术家雕刻精品

被誉为法国国宝级奢侈品牌的Daum，创立于1878年，其出品强调百分百产自法国，并以独创原料制作出半透明且润泽感十足的作品，在不同光线映照下呈现出缤纷的色彩。在过去140多年间，品牌曾先后邀来逾350多位艺术家参与创作，是以其产品亦以别具艺术感见称。

今年品牌跟艺术家合作的新品， 正有与中国著名雕塑艺术家罗丽蓉（Luo Li Rong）合作、以颂赞女性优雅为主题的《Amber Pink Vent Léger轻风》水晶雕塑摆设，以及邀来法国雕塑家Isabelle Carabantes创作的大象摆设等。至于其他品牌新作，就包括Cavaliers du Monde安达卢西亚女骑士摆设、Cavalcade万马奔腾果盘摆设等等。

Lalique与Brioni联名推出的《DUALITÉ》水晶瓶香水。（限量18件/$368,000）

Lalique新登场的Terramineral系列第2章《BASALTE》（一柱擎天）花瓶，其设计是向大自然的山川地质与无限力量致敬。（限量45件/$181,000）

Lalique新上架的《1ER CRU》（一级产区）水晶酒杯套装。（一套两件/$950）

Lalique 极致奢华香水瓶

拥有超过130年历史的法国水晶品牌Lalique，其设于中环ifc mall的新店于日前开幕，室内设计换上新面貌之余，亦引进全新作品。其中一件注目新品就是品牌跟意大利高级男装品牌Brioni联名推出的《DUALITÉ》水晶瓶香水，全球限量仅18瓶，每瓶售价逾30万港元。这款香水瓶是为庆祝Brioni品牌成立80周年而创制，历时4年才完成，盛载的香水由调香大师Michel Almairac精心调制。另为迎接即将来临的节日，新店亦特别精选了多款标志性作品，为顾客提供丰富的礼品选择。

文：Maisie Lau 图：各品牌提供