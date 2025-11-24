冯程淑仪WESTK留声机｜西九码头与「西九渡轮」 开拓旅游新体验

西九文化区（西九）三面环海，访客可于西九海滨饱览180度的维港美景。西九管理局一直致力提升文化区的通达性，我们深信加强水路交通服务不仅可改善西九与港九各区的连系，更可为访客带来全新的旅游体验。上星期五，万众期待的西九码头终于开幕，连接西九和中环的「西九渡轮」亦正式投入服务，船程仅8分钟，每30分钟一班。首个周末已有超过7,000名乘客及约1,400只宠物乘搭西九渡轮，反映新航线深受市民、旅客及宠主欢迎。

新落成的「西九码头」（WestK Quay）位于M+对开海滨，距离M+、艺术公园或将于明年落成的西九演艺中心只有一两分钟路程。「西九码头」是由西九管理局管理的公众码头，有工作人员当值，亦设有长者友善和畅达设施，整体设计十分配合文化区的氛围。

西九一直受宠主欢迎，但碍于目前陆上公共交通工具的限制，很多宠主要自行驾车或乘搭的士到西九，不太方便。在设计「西九渡轮」服务时，我们已将渡轮定位为宠物友善的交通工具。宠主只须以宠物袋、宠物车或用带牵引佩带口罩的宠物，便可轻松直达西九。前几天我与同事乘搭西九渡轮到中环午膳，在去程和回程时，均遇到同一名宠主和他的金毛寻回犬。询问之下，原来狗狗之前从未到过香港岛，宠主看见有宠物友善的渡轮服务，便带牠乘船到中环海滨散步，看来狗狗亦是西九渡轮的受惠者。

西九码头不仅是一项公共交通基建，亦为推动海上旅游提供新机遇。我们正致力将WestK Quay打造成一个如新加坡克拉码头（Clarke Quay）般充满活力的旅游地标。我之前到过日本福冈，见到当地的「屋台」排档很有特色，吸引了不少游客光顾，所以提出在西九码头开设排档式的餐饮设施，五间新增排档餐饮设施包括香港仔怀旧艇仔粉、港式街头小吃、素食创意料理、日式串烧和特色饮品等，各有特色，希望将西九码头打造成为一个可以放松、消闲、打卡及享受美食和美景的全新活力海滨地带，访客可以在WestK Quay悠闲地看日落、Happy Hour，之后坐船过海回家。

西九渡轮正式运作数天，反应之热烈远胜预期，经过过去周末的实地观察，我们会检视并优化排队、上落客以及船只调配等安排。我们期待在今年的圣诞及新年，西九渡轮可接载更多访客往返西九和港岛。香港继有「落日飞车」美誉的观光巴士后，再增添一个西九「落日渡轮」品牌。12月起，码头亦会开放给符合要求的私人船只预约使用，相信有助旅游业界灵活安排游览维港的行程，亦可与西九博物馆展览、表演艺术节目及餐饮设施结合，丰富旅客体验。

文：冯程淑仪 图：西九文化区管理局提供



