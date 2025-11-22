Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

谭纪豪 – 站在命运的边缘｜围炉谈艺

更新时间：09:00 2025-11-22
发布时间：09:00 2025-11-22

盐田千春深圳个展《命运的边缘》我3月份第一时间去看了，当时抱着两年前那次没去的遗憾，这次去过就满足了。怎料看完后不时想起她用黑白红三色丝线织起的网，有时一失神，思维从线网走出来竟已过了半小时。看展多年，很少碰到这种「后劲凌厉」的展览。

看盐田千春很容易想到草间弥生，后者用点前者用线，都密集得令人喘不过气。从点到线，在几何上升了一个维度，放诸人生，就是内在呐喊演变成世界联动。命运用线连系众生，织成了网，是人际网，也是情网。

关于线，盐田曾解释过，黑色是生命的草稿，白色象征开始的空白与结束的丧礼，红色是连系人与人之间的血管。中国有月老牵红线的传说，日本也有寓言说新生儿小指缚着红线，与他人相连，今生注定相遇并影响彼此生命。

我站在盐田编织的线网外面，看见密密麻麻的红线包裹着万物，以为自己是个旁观者，焉知我只是在更大的网内，被命运的眼睛盯着。网中人要解脱，只有一个办法，就是扯断某些红线⋯⋯

早就知道，沙漠后面是另一个沙漠，过了这座山还有另一座山，只是没行过不甘心而已。对盐田千春，癌症过后，还是癌症。癌病复发以来，她每个展览都给死神留了位置。这次深圳展有个作品叫《脆弱的身体》，病床被输血管包围，是身体的牢笼，床头以三色丝线织成图案，是心灵的自由。看到这作品，我想起至亲的病榻，欲哭无泪。

文：谭纪豪

