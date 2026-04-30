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Apple | Tim Cook即将离任苹果CEO！

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Apple苹果宣布，带领苹果成为市值4兆美元公司并于后Steve Jobs时代塑造品牌形象嘅Tim Cook执掌公司近15年后将卸任CEO一职！

苹果硬体工程资深副总裁（现年50岁）John Ternus将于9月1日接任，在苹果工作25年，多年来领导苹果重大产品开发，一直被视为Tim重要内部继任者，John于2001年加入苹果，并于负责Mac和iPad开发过程中逐步晋升。佢将成为苹果五十年历史上第八位CEO，自苹果联合创办人Steve Jobs于1997年回归并担任CEO直至2011年离世（Tim接任）以来第三位CEO。John：「我非常感激能有机会继续推进苹果使命，我很幸运曾在Steve Jobs手下工作，并有Tim Cook为我嘅导师。」

Tim将担任苹果董事会执行主席，并将继续担任执行长至夏季结束，以确保平稳过渡。自2011年Steve因健康原因辞职后，Tim一直领导苹果，苹果年利润超过1,100亿美元，公司市值飙升十倍以上，达到4兆美元，作为全球最具影响力公司之一来说，绝对属于一个重大领导层变动，一个重要时代结束！

Tim在一份新闻稿中表示：「我全心全意热爱苹果，我非常感激有机会与才华横溢、锐意创新、充满创造力且关怀备至团队共事，始终坚定不移地致力于丰富客户生活，并创造世界上最好产品和服务。能够担任苹果CEO，并受托领导一间卓越公司，成为我毕生最大嘅荣幸。」

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