JACOB & CO. | 《教父续集》音乐表

GADGETS

JACOB & CO.凭借崭新音乐腕表The Godfather II，重返《教父》世界！

经过三年时间开发，延续Opera Godfather系列腕表呈现出全新面貌，能演奏两首电影经典配乐，将电影叙事、机械艺术和高级制表工艺结合，音效强劲，人体工学设计更出色，以品牌最具标志性时计之一为基础，由内而外地进行重塑。全新机芯，全新表壳，以及声音与时间之间更高层次融合缔造独一无二双旋律音乐腕表！

JACOB & CO.腕表首次呈现Francis Ford Coppola执导经典电影《教父》中两段音乐旋律，均被编程于同一音乐盒中，可透过完全整合系统随时选择和播放。腕表核心为全新JCAM62机芯，内建音乐盒系统，佩戴者可在〈The Godfather’s Waltz〉及〈The Godfather Love Theme〉之间自由选择。只需按下按钮，每首旋律即可持续播放15至20秒。此外，一分钟飞行陀飞轮和双动力储存显示更增添音乐层次感。

JCAM62机芯内部由510个组件（不含Pins）组成，作为一个统一整体架构运作，而非各自独立复杂功能。一分钟飞行陀飞轮负责调校时间，而拥有18个钢齿梳状结构和旋转带销圆柱则将机械能转化为音乐。只需不到一毫米精准调整，机芯即可在两种旋律间无缝切换。

表壳亦秉承同样理念，全新开发42 x 44 mm长方形玫瑰金表壳，灵感源自Art Deco风格，同时提升音质、佩戴舒适度，腕表设计呈现著对电影作出致意，黑色漆面表盘上饰有Don Corleone肖像、提线木偶图案、玫瑰雕刻纹饰以及灵感源自枪管螺旋纹和弹孔细节。为纪念电影《教父续集》The Godfather Part II于1974年上映，今回The Godfather II腕表限定推出74枚！

The Only Double Melody Musical Timepiece.

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