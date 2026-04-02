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联乘 | WACKO MARIA x Timberland 3-Eye Classic Lug

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2026-04-02 00:00 HKT
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联名鞋款将于本周六日本释出！、

两大单位继2022年7月首次合作后联乘第2弾，以Timberland于1978年首次推出经典「3-Eye Classic Lug」为原型，鞋款采用传统人手缝制Moccasin鞋结构、360°鞋带系统和厚底设计，鞋面采用专为WACKO MARIA缔造独家豹纹牛皮制成（小牛皮毛长度可能存在差异），侧边饰有锕刻品牌标志Tag，WACKO MARIA原创豹纹印花和黑色两色之选，展现经典外观与特别质感，诠释两大品牌风格；Hip Hop组合NAMEDARUMA成员BADSAIKUSH（舐达麻）参与今回拍摄和影片制作，影片中包含BADSAIKUSH一首未发行曲目。

（售价¥30,800）

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