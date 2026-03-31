水枪 | ReFresh!Service 夏日水枪

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日日好似夏天咁热！

准备迎接仲夏，FreshService旗下独立品牌ReFresh!Service继先前专注于桑拿产品后，将于本周六释出一系列非常适合度假村和户外享受清爽夏日时光嘅新品！

本季将重心转移到「海滩玩乐」全新焕新方式，推出完美契合海滩场景新品，当中包括TOY WATER RIFLE（售价¥5,060）、TOY WATER PISTOL（售价¥2,860）、INFLATABLE WATER RING（售价¥6,380），轻巧玩具水枪 / 步枪射程分别可达5 / 8米，步枪配备瞄准镜和弹匣，外观逼真，宛如真枪，枪身上印有「REFRESH!SERVICE」标志；充气水泡采用耐用PVC物料制成，配备双层气阀，可有效防止快速漏气，两种颜色可选：经典黑色和FreshService标志性绿色，水泡最大可容纳胸围96cm，为FreshService标志性趣味十足超大尺寸新品！

同系列另有便携式风扇、迷你旅行包、实用收纳袋、双面帽、带帽浴巾等，将于FreshService headquarters、线上商店和FreshService授权零售商贩售。

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