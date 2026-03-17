联袂 | SASHIKO GALS x New Era 刺绣帽

fashion

岩手县大槌町刺绣职人将日本古代技艺再一次拓展可能性！

SASHIKO GALS x New Era联袂释出崭新系列，将推出三款共18顶限量版棒球帽，包括New York Yankees和Los Angeles Dodgers「59FIFTY®」（New York Yankees 售价11万円 / Los Angeles Dodgers 售价9万9000円）以及San Diego Padres「9TWENTY™」（售价3万8500円），于日本New Era官方线上商店、KUON旗舰店 / 官方线上商店以抽签方式贩售。

「3.11东日本大地震后在岩手县大槌町启动大槌刺绣企划，由此诞生一个由刺绣工匠组成社群，透过日本最具代表性传统工艺之一：刺绣，将传统传承下去，致力于将这份热情透过标志性日本文化传承给后代。

今回合作系列New Era首次尝试将刺绣技艺融入标志性59FIFTY® / 9TWENTY™棒球帽中。

每顶帽都独一无二，由刺绣工匠一针一线手工缝制而成，别注系列耗时超过270小时才得以完成，数量有限。」

阅读更多‧‧‧‧‧‧

text | r

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk