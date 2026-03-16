TAMBURINS | 代官山旗舰店

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韩国香水品牌TAMBURINS位于日本代官山旗舰店将于3月19日开幕！

作为日本第三间旗舰店，充分展现品牌独特理念，当中将展出日本首个巨型雕塑：去年在韩国圣水亮相时就备受瞩目13米高腊肠犬雕塑「SUNSHINE」，雕塑旁将设置拍照亭，提供独特数码体验；配合新店开业，品牌将推出其标志性「EGG PERFUME」系列中全新「EVENING GLOW」香水，将于4月16日前代官山旗舰店独家发售，另外更会有专为代官山旗舰店设计购物袋和气球等独家开幕礼包商品。

于独具匠心奇幻世界中，SUNSHINE梦想开启新篇章。

东京都渋谷区猿楽町28-14

28-14 Sarugakucho, Shibuya City, Tokyo 150-0033, Japan

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