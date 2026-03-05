Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Aesop | 七房日常诗

6小時前
每回到日本东京定必拜访JR高架鉄道の线路下亀有の复合施设SKAC（SKWAT KAMEARI ART CENTRE），汇聚twelvebooks书店 / Vinyl Delivery Service唱片舖 / TAWKS咖啡店 / 展示、讲座空间，即日起至3月1日举办崭新「Aesop Seven Rooms」装置艺术展。

「东京七间房：日常诗篇」展览以导演小津安二郎执导1959年电影《早安》お早よう为灵感，缔造好奇心の私室、居间、日光浴室、工房、台所、浴室六个房间和走廊，融合艺术、传统日式生活和现代设计多元空间，以Aesop为灵感日常韵律之旅，在充满居家气息氛围中，一系列精心设计房间和活动呈现一段奇妙旅程。每个房间都围绕著「日常诗意」作为主题，呈现不同Aesop香氛、香皂和其他体验，沉浸于Aesop世界，感受艺术、设计与传统日式生活方式交融。

此外，展览期间将与twelvebooks合作举办书籍交换活动，可以携带一本个人藏书，换取一本由twelvebooks精心挑选艺术书籍离开；周末期间更举办一系列活动，包括与Aesop门市建筑家 / 设计师对话、旨在唤醒感官工作坊、为心灵带来平静禅修体验以及关于小津安二郎电影讨论等；2月28日将举办一场特别对话，邀请SKAC两位主理人总监：中村圭佑Keisuke Nakamura（DAIKEI MILLS）及滨中敦史Atsushi Hamanaka（twelvebooks）出席，将探讨铁路轨道下方和社区内部「空间」创造，探索其与Aesop共通之处，并揭示建筑、艺术和文化如何丰富我们的日常生活～～

SKAC（SKWAT KAMEARI ART CENTRE）

东京都葛饰区西亀有3丁目26-4

11:00~19:00

定休日：2月24日

入场无料

