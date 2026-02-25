THOM BROWNE x ASICS | GEL-KAYANO 14 灰白黑
阅讀更多
內容
fashion
THOM BROWNE与ASICS首度联乘鞋款GEL-KAYANO 14日前于美国三藩市The Legion of Honor举行THOM BROWNE 2026秋季系列Show中展示，THOM BROWNE招牌灰调诠释经典球鞋，灰白黑三色之选，鞋踭红白蓝Lapel tag当然为一大亮点；另外，Bose特别为THOM BROWNE订制设计耳机，赋予招牌白色横间条纹，亦随2026秋季系列Show曝光！
同场加映：
Kiko Kostadinov Studio x ASICS SportStyle开发团队共同监修缔造联名鞋款US7-S GEL-KINETIC FLUENT，设计灵感源已停刊室内设计杂志，采用温暖色调和纹理图案，鞋面结构运用2010年代跑鞋中常见焊接工艺和鞋眼设计，现代物料为鞋款增添层次感和质感，中底搭载FF BLAST PLUS缓震技术，鞋身结构设计提供卓越缓震性能及穿著舒适度，Obsidian Grey/Graphite Grey、Beniimo Purple/Lemongrass、Watershed Rose/Kale三色之选，将于2月20日登场！
text | w
🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk
💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk
💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk
最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
2026-02-26 13:25 HKT
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
2026-02-26 15:46 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT