THOM BROWNE x ASICS | GEL-KAYANO 14 灰白黑

2026-02-25 00:00 HKT
THOM BROWNE与ASICS首度联乘鞋款GEL-KAYANO 14日前于美国三藩市The Legion of Honor举行THOM BROWNE 2026秋季系列Show中展示，THOM BROWNE招牌灰调诠释经典球鞋，灰白黑三色之选，鞋踭红白蓝Lapel tag当然为一大亮点；另外，Bose特别为THOM BROWNE订制设计耳机，赋予招牌白色横间条纹，亦随2026秋季系列Show曝光！

同场加映：

Kiko Kostadinov Studio x ASICS SportStyle开发团队共同监修缔造联名鞋款US7-S GEL-KINETIC FLUENT，设计灵感源已停刊室内设计杂志，采用温暖色调和纹理图案，鞋面结构运用2010年代跑鞋中常见焊接工艺和鞋眼设计，现代物料为鞋款增添层次感和质感，中底搭载FF BLAST PLUS缓震技术，鞋身结构设计提供卓越缓震性能及穿著舒适度，Obsidian Grey/Graphite Grey、Beniimo Purple/Lemongrass、Watershed Rose/Kale三色之选，将于2月20日登场！

text | w

