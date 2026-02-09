会员奖赏│星岛头条APP送衍生去湿灵胶囊（加强版）（名额46份）

香港四季潮湿，尤其春季临近，更要防止「湿邪」入侵！如果你最近出现眼肿、胃口差、身体困重、疲倦乏力或排便不畅等情况，可能已经湿气过重。潮湿天气来袭，袪湿要快而准，每日两粒去湿胶囊，温和袪湿，助你保持轻松舒适。

衍生去湿灵胶囊（加强版）结合茯苓、灵芝、白术、黄芪、薏苡仁、大枣、甘草等草本成分，并加入酸樱桃浓缩粉及植物乳植杆菌 LM1004，有助利湿舒眠、健脾护肝、减轻湿敏症状，同时提升抵抗力。

星岛头条 APP 现送出衍生去湿灵胶囊（加强版）46 盒（每盒 60 粒，总值 $328）。只需立即下载《星岛头条》APP并登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获得一盒。快来登记，抢先体验！

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至2月15日下午15时00分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

- 答案最有创意46位参加者送：衍生去湿灵胶囊（加强版）乙份

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2月15日下午15时00分，逾时无效。

- 星岛头条市场部将拣选答案最有创意的46位参加者分别送：衍生去湿灵胶囊（加强版）乙份

- 所有礼物随机派发，款式不设挑选或更换。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。