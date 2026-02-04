华御结 | 皇牌 进化

culture

严选顶级日本米，搭配季节时令食材，制成新鲜美味「御结」，不断进步、谨守对食品安全及品质保证承诺嘅华御结，今回将人气Top3经典皇牌口味「御结」本格和风烧牛肉全面升级至「御结」极上和风烧牛肉！

以原有人气配方为基础，进一步深化味觉层次，当中重新研发自家酱汁，加入柠檬及蒜调味，令酱汁味道更开胃，浓而不腻，满载新鲜感，亦特别提升突出牛肉口感，配搭饱满日本米饭，绝对大满足！

此外，同期推出两款具有喜庆寓意新春限定「御结」：「御结」鲍鱼樱花虾（鲍汁拌饭）及「御结」XO酱海老，如金元宝象征财源广进嘅鲍鱼，以高汤红烧鲍鱼汁，配合60°C慢煮方式烹调，肉质嫩滑；至于香辣口味「御结」内盛载两只虾，寓意「虾虾大笑」，好意头之选！

「『御结』寓意母亲的爱与家庭温暖：把炊煮好美味日本米饭加入喜爱食材，用心地以双手相握而成，两手相连如人与人心相连，正是『御结』意义。」

阅读更多‧‧‧‧‧‧

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk