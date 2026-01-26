会员奖赏│《星岛头条》APP送荃湾广场「金马花开座枱挥春利是封」30套

2026年马年将至，《星岛头条》APP继续联乘各大商场送出多款设计新颖独特的新春利是封套装，最新送出荃湾广场一物两用「金马花开‧座枱挥春」利是封30套。

荃湾广场将于即日至3月1日期间举行《光影花见．幸福小马园》新春主题活动，设有3大春日互动体验及2大祈愿打卡热点，当中包括：全新20米长的「福愿光影大道」，全新设计的光影大道以「花见流星」、「梦幻幸福球」、「年年有鱼」等光影为主题，配合变色水波光影效果，大家可于此许下新年愿望。

商场亦推出萌爆兼一物两用「金马花开•座枱挥春利是封」，每一款利是封都精雕细琢成灵动活泼的造型，立体的幸运小马、寓意吉祥的新年盆栽及生动醒狮，栩栩如生，洋溢著节日的喜悦，送礼自用皆宜。

《星岛头条》APP将送出荃湾广场「金马花开•座枱挥春」利是封礼盒30套（共8个）。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖。大家立即抢先下载登记啦！

Info

荃湾广场「光影花见．幸福小马园」

开放日期： 2026年1月17日至3月1日

活动地点： 荃湾广场L5空中乐园

开放时间： 上午10时半至晚上10时

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至2026年2月1日晚上23时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

答案最有创意送：荃湾广场「金马花开•座枱挥春」利是封礼盒30套（共8个）

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年2月1日晚上11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出30位答案最有创意的参加者获得荃湾广场「金马花开•座枱挥春」利是封礼盒一套。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品壹份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将于7个工作天内以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。