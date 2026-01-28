联乘 | BAKLAVA x New Balance ABZORB 1890 机械人眼泪

fashion

美国纽约出生说唱歌手 / 厨师 / 演员 / 运动员 / 冲浪板爱好者Action Bronson（Mr. BAKLAVA）与New Balance合作无间，新一年联名鞋款以ABZORB 1890为基础，全新设计融合经典跑鞋DNA和科技元素，采用3D立体Overlays和透气内衬，搭配全掌ABZORB中底，带来舒适穿著体验；鞋舌赋予「BAKLAVA New Balance」标志，展现Action Bronson勇于冒险设计概念，亦标志著品牌实验性设计领域迈出坚实一步，同时秉持工艺，Cyborg Tears蓝色之外，另提供Hornet Tusk米黄色选择。

Action Bronson / BAKLAVA x New Balance ABZORB 1890 Cyborg Tears将于1月22日释出！

「MADE FOR MAN, MACHINE AND OR ANYTHING ELSE THAT EXISTS IN THIS REALM. *BAKLAVA* SEASON HAS RETURNED.」

