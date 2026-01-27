泰餐 | Soi Thong 铜巷泰式街头美食

culture

传承传统路上，对应时代品味变更，赋予自己风格，提升至极致Another level！

崭新泰式餐厅Soi Thong中文名字为「铜巷」，「Soi」泰语＝「小巷」，「Thong」＝「金色」，借「铜」与「金」谐音，展现餐厅位于铜锣湾街头美食真挚人情味及散发金色光芒泰菜魅力。

餐厅由入厨逾30年、曾于澳门新葡京酒店担任泰菜主厨长达19年、亲自主理已故赌王何鸿燊先生专属餐膳嘅总厨Chomchuen Pornphen主理，精通传统泰菜与Fusion菜，擅长以匠人手艺重新演绎正宗地道泰北街头美食，餐厅坚持所有核心酱汁及汤底每日手工新鲜制作，并严选顶级食材，包括阿根廷赤虾、日本和牛等，缔造主打招牌「泰北古法船面」、「泰北咖哩汤面」，可搭配日本A4和牛或秘制泰式烧肉享用，每日熬煮达6小时香辣浓郁汤底＋新鲜配料，赋予现代创意，重新诠释泰国小巷经典滋味，另外如泰式猪手饭、泰式手打虾饼配秘制甜酸汁、泰式地道串烧配泰北沙嗲酱等，将地道泰国街头小吃与现代精致体验融合！

Chomchuen Pornphen主厨：「厨房是一切热情起点，而将多年手艺传承给年轻一代，则是现阶段使命。」

Soi Thong

铜锣湾谢斐道528号地下

2838 9190

