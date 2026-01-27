Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰餐 | Soi Thong 铜巷泰式街头美食

东 TOUCH
东 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
30分鐘前
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

culture

传承传统路上，对应时代品味变更，赋予自己风格，提升至极致Another level！

崭新泰式餐厅Soi Thong中文名字为「铜巷」，「Soi」泰语＝「小巷」，「Thong」＝「金色」，借「铜」与「金」谐音，展现餐厅位于铜锣湾街头美食真挚人情味及散发金色光芒泰菜魅力。

餐厅由入厨逾30年、曾于澳门新葡京酒店担任泰菜主厨长达19年、亲自主理已故赌王何鸿燊先生专属餐膳嘅总厨Chomchuen Pornphen主理，精通传统泰菜与Fusion菜，擅长以匠人手艺重新演绎正宗地道泰北街头美食，餐厅坚持所有核心酱汁及汤底每日手工新鲜制作，并严选顶级食材，包括阿根廷赤虾、日本和牛等，缔造主打招牌「泰北古法船面」、「泰北咖哩汤面」，可搭配日本A4和牛或秘制泰式烧肉享用，每日熬煮达6小时香辣浓郁汤底＋新鲜配料，赋予现代创意，重新诠释泰国小巷经典滋味，另外如泰式猪手饭、泰式手打虾饼配秘制甜酸汁、泰式地道串烧配泰北沙嗲酱等，将地道泰国街头小吃与现代精致体验融合！

Chomchuen Pornphen主厨：「厨房是一切热情起点，而将多年手艺传承给年轻一代，则是现阶段使命。」

Soi Thong

铜锣湾谢斐道528号地下

2838 9190

阅读更多‧‧‧‧‧‧ 

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
14小時前
社署：综援、长生津及生果金等拟2月起上调2.2% 租金津贴同步调整
社会
6小時前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
3538970
53岁吴美珩罕现身热情如火 头贴头跟两届「人夫影帝」合照表情妩媚 超冻龄获赞「廿年冇老过」
影视圈
8小時前
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
投资理财
12小時前
前TVB「少女版钟嘉欣」秘密产女 惊现幸福肥另一半曝光极敦厚 聚会性感闺密：挂住以前夜夜笙歌
前TVB「少女版钟嘉欣」秘密产女 惊现幸福肥另一半曝光极敦厚 聚会性感闺密：挂住以前夜夜笙歌
影视圈
7小時前
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
饮食
8小時前
周三晚巴度为「飞轮霸」(图) 主辔，故舍弃同场「椒椒醒」、「三军勇将」、「魅力宝驹」及「时尚风趣」等四驹。
巴度为了一匹马 舍同场四驹
马圈快讯
2026-01-26 00:01 HKT
更多文章
联乘 | Parra x OTW by VANS OLD SKOOL 36 PP色
fashion今次靓㖞。曾为九十年代VANS滑板队员、阿姆斯特丹艺术家Parra与VANS再度合作，于VANS高端系列「OTW by VANS」释出VANS OLD SKOOL 36 PP，以OLD
2026-01-26 00:00 HKT
东 TOUCH