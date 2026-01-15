Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《怪奇物语》| Royal Mail邮票

1小時前
作为纪念热门影集《怪奇物语》Stranger Things最终季大结局，Royal Mail英国皇家邮政发行一套《怪奇物语》主题邮票！

邮票包含两版，每版五枚，售价£24.70，将于1月13日发售。邮票由英国艺术家Kyle Lambert独家设计，佢曾为《怪奇物语》每一季绘制海报。当中如果用紫外线照射邮票，剧中标志性图案就会显现出来！

英国皇家邮政对外事务与政策总监David Gold表示：「我哋非常高兴能用呢套精美邮票来庆祝《怪奇物语》嘅结束。每枚邮票设计都捕捉到剧集嘅精髓——从令人难忘嘅角色到吸引全球观众诡异画面——邮票作为对呢部现代电视史上最受欢迎剧集之一真正致敬。」

