无印良品 银座 | 缘起物 期间限定店

预备迎接新年之际，即日起至2026年1月12日，无印良品银座4楼Open MUJI特设Pop-up，推出马年生肖玩偶、来自日本各地传统乡土玩具、达摩不倒翁、招财猫、限量贩售约30种不同颜色2026年「福罐」主题吉祥物。

小山裕介与白鸟裕之于2019年创立株式会社torinoko，公司总部位于京都和东京，致力于产品设计，并与企业、福利机构和当地社区合作，指导商品开发。秉承「观察与发现」理念，公司深入探索熟悉材料与工艺，致力于创造出能让使用者和创作者自然互动产品设计，持续连结遇到的人、物和资源同时，亦销售自家原创产品，并举办工作坊等活动。

至于香港无印良品今年以「GOOD HOLIDAYS 2025」为主题，举行限定工作坊之余，更释出一系列节日礼物提案及限定礼遇，当中包括圣诞袜 / 雪人造型室内香氛瓶、软心朱古力罐装、羊毛混保暖直角袜、自制圣诞曲奇 / 圣诞屋等，于特别佳节送上祝福分享暖意。

