Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

无印良品 银座 | 缘起物 期间限定店

东 TOUCH
东 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
1小時前
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

culture

预备迎接新年之际，即日起至2026年1月12日，无印良品银座4楼Open MUJI特设Pop-up，推出马年生肖玩偶、来自日本各地传统乡土玩具、达摩不倒翁、招财猫、限量贩售约30种不同颜色2026年「福罐」主题吉祥物。

小山裕介与白鸟裕之于2019年创立株式会社torinoko，公司总部位于京都和东京，致力于产品设计，并与企业、福利机构和当地社区合作，指导商品开发。秉承「观察与发现」理念，公司深入探索熟悉材料与工艺，致力于创造出能让使用者和创作者自然互动产品设计，持续连结遇到的人、物和资源同时，亦销售自家原创产品，并举办工作坊等活动。

至于香港无印良品今年以「GOOD HOLIDAYS 2025」为主题，举行限定工作坊之余，更释出一系列节日礼物提案及限定礼遇，当中包括圣诞袜 / 雪人造型室内香氛瓶、软心朱古力罐装、羊毛混保暖直角袜、自制圣诞曲奇 / 圣诞屋等，于特别佳节送上祝福分享暖意。

阅读更多‧‧‧‧‧‧ 

text | n

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
13小時前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
9小時前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
11小時前
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
时事热话
9小時前
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
影视圈
8小時前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
6小時前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
11小時前
「百亿千金」江钰琪宣布怀第二胎  骚赤裸巨肚颜值身材如少女  3年前嫁莎莎太子爷
「百亿千金」江钰琪宣布怀第二胎  骚赤裸巨肚颜值身材如少女  3年前嫁莎莎太子爷
影视圈
7小時前
80年代男星挺巨腩开骚肥到无颈 网民：惨不忍睹 因失言风波人气插水一度减产加入警队
80年代男星挺巨腩开骚肥到无颈 网民：惨不忍睹 因失言风波人气插水一度减产加入警队
影视圈
12小時前
宏福苑大火︱善楼捐赠家电禁带走 营运机构傍晚改政策 允按需要带走
02:15
宏福苑大火︱善楼禁带走捐赠家电 营运机构傍晚改政策 允按需要带走
社会
5小時前
更多文章
Cloudy Bay | 长相思 酒
culture《It's Never Over, Jeff Buckley》纪录片末Jeff与妈妈电话录音对话，展现思念深情，某人 / 事 / 情 / 物，每逢佳节特别惦念，属于分享嘅季节，搭配浅尝美
2025-12-18 00:00 HKT
东 TOUCH