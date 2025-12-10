特别装置 | KHOKI 墙猫 布艺雕塑

fashion

品牌KHOKI特别装置将于12月5日DOVER STREET MARKET GINZA二楼开幕！

届时将呈现一座小巧而充满怀旧气息小屋，宛如一个真人大小娃娃屋，屋内陈列著艺术家MASAYUKI KINUTA创作纺织猫猫「布艺雕塑」，每只猫都自由地展现著各自表情和姿态，点缀于空间各处，营造出猫猫宁静而又充满趣味氛围。

「布艺雕塑」由KHOKI长期收藏珍稀美国复古绗缝布料、KHOKI原创拼布被以及Kantha碎布料人手制作而成。此外，MASAYUKI KINUTA半立体艺术作品「Wall Cat墙猫」亦与KHOKI收藏复古手提袋相结合，印制在KHOKI袋上，同时将推出限量版猫猫印花Tee！

二楼销售空间入场将采用抽签方式，抽签申请将于12月2日晚上7点至12月3日晚上7点在DOVER STREET MARKET GINZA官网开放。

