Nespresso | 细味香浓魔法时刻

正如KARINA（aespa）最新个人单曲〈GOOD STUFF〉一样，圣诞佳节送礼自用之选，当然要情意重「好东西」！

而Nespresso本年度凭借「Magic in the Making」为主轴概念释出佳节系列限量版咖啡，为冬日赋予香浓芳醇氛围，限量版黑咖啡Festive Espresso（适用于Original原创系列）与Festive Double Espresso（适用于Vertuo馥旋系列）采用来自非洲卢旺达、刚果与肯亚Arabica咖啡豆调配，麦片香气与果香交织，辅以木材气息与焦糖底韵，适合单独品尝或调制成Latte Macchiato享用。此外，全新风味咖啡Sweet Almond and Hibiscus Flavoured（甜杏洛神花风味）散发甜杏仁愉悦风味，带有洛神花幽香余韵；Cinnamon and Candied Tamarind Flavoured（玉桂蜜饯罗望子风味）则融入玉桂温润辛香与罗望子香甜果酱风味。

至于送礼首选「佳节倒数日历」，图案 / 包装由肯亚艺术家Thandiwe Muriu设计，灵感源自咖啡花，具高抢眼度梦幻节庆观感，可以每日倒数时仪式感满满打开日历一扇门，配以附上礼物版本咖啡杯，探索 / 重温经典 / 不同惊喜口味！

