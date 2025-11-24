Lane Crawford | 圣诞礼遇提案

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-24 00:00 HKT
Lane Crawford缔造圣诞新年佳节专属节日礼品系列，当中首推今年连卡佛节日吉祥物Baz第三度回归，更连同八位全新小伙伴：万能仔、小戏精、烦恼仔、牢骚王、小气鬼、大花筒、梦想家以及限量版神经仔，化身成可爱挂饰，藏身于特别设计盲盒中，等待Unboxing时惊喜；亦推出挂饰与Tote bag套装，加上缤纷插画风格包装纸及装饰，展现独特鲜明个性，赋予节日送礼灵感！另外，更举办「Baz & Friends奇趣见面会」，可以近距离互动接触＋合照打卡留念！

此外，与Common Interest团队联袂释出流行文化系列，提供满载怀旧气息珍稀古董及限量藏品选择，包括超经典传世（签名版本）黑胶唱片、（具有证书）真．古著Tee、Futura / UNKLE Action Figures、里原宿盛世服饰等，加上高询问度大热MIYOSHI RUG、Teenage Engineering复古口袋合成器，知音人识货之士搜集天堂乐土！

