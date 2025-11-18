会员奖赏｜《星岛头条》APP送香港歌剧院儿童合唱团《竹韵香江．熊猫奇缘》音乐剧门票（20套）

香港歌剧院儿童合唱团（OHKCC）将于11月28日至30日假香港大会堂剧院演出原创音乐剧《竹韵香江．熊猫奇缘》。这是一部专为香港创作的音乐剧，旨在歌颂香港的精神与文化魅力，透过音乐、舞蹈和故事，为香港的历史与文化描绘出一幅感人至深的画像。

故事以香港最受欢迎的熊猫家族为主题，从第一代熊猫安安和佳佳，到现任的盈盈、乐乐及新成员安安和可可，见证牠们如何适应新家园，传承生命的奇迹，并迎来一对双胞胎熊猫——加加与得得的诞生，象征新的希望与生命奇迹，由故事为大家带来希望与感动。音乐剧由著名男高音及香港歌剧院艺术总监莫华伦担任监制，由超过70名香港歌剧院儿童合唱团成员参与演出，他们将化身为可爱的熊猫和动物朋友，以动人的歌声和可爱的舞蹈，为观众带来一场充满喜悦与感动的演出。

日期及时间：11月28-29日下午7时30分及11月30日下午3时正

场地：香港大会堂剧院

详情：www.operahongkong.org/a-pandastic-life/

