联乘 | KITH x ASICS for Marvel vs. Capcom

2025-11-19 00:00 HKT
Ronnie Fieg预示KITH x ASICS for Marvel vs. Capcom联名鞋款系列即将登场！

Capcom于1998年推出Marvel vs. Capcom系列街机游戏，游戏中美国队长、蜘蛛侠、狼人等漫威人气角色与街头霸王中春丽等Capcom角色展开对决。

联名系列除咗鞋款，KITH更与Arcade1Up合作缔造一款定制复古街机，内建八款游戏：Marvel vs. Capcom、Marvel vs. Capcom 2、X-Men vs. Street Fighter、Marvel Superheroes vs. Street Fighter、Marvel Superheroes、X-Men: COTA、War of the Gems、X-Men: Mutant Apocalypse，赋予独一无二联名启动画面，从未于任何街机上呈现。

部街机（正式推出前）上星期五六日分别放置于L'industrie Pizzeria（Williamsburg, Brooklyn）、Upside Pizza（Nolita, New York）、FINI Pizza（Brooklyn Heights, Brooklyn）俾大众免费体验！

另外，亦与Hyper Mega Tech联袂制作一款Capcom Edited Super Pocket handheld特别版掌上型游戏机，采用KITH标志性Monogram图案设计，并预先安装十二款游戏，包括1943 Battle of the Midway、1944 Loop Master、Bionic Commando、Captain Commando、Final Fight、Forgotten Worlds、Ghouls ’n Ghosts、Wolf of the Battlefield、Street Fighter II、Strider、Mega Man（Console version）。

两部机随Monday Program 11AM EST独家于Kith.com释出～～

此外，KITH将于11月14日启动英国网站uk.kith.com，以配合即将登场Marvel vs. Capcom | KITH联名系列上架！

Marvel vs. Capcom | Kith for ASICS & PSA

KITH与ASICS合作设计六个鞋款，每款都以不同Capcom或漫威角色为灵感，分为两款盲盒套装和两款单盒套装。

第一款双盒套装包含GEL-NIMBUS 10.1鞋型，配色分别为「Iron Man」和「Mega Man」。第二款双盒组包含GEL-KAYANO 12.1鞋型，配色分别为「Captain America」与「Guile」。两款双盒套装均附赠一本独家Marvel vs. Capcom | Kith原创漫画。除普通版封面外，还有以双盒套装角色为灵感设计变种封面，共有七种不同金属色系Monogram图案，稀有度各异，并有机会获得PSA评级精装版。

单盒套装包含GEL-KAYANO 14鞋型，配色分别为「Ryu」和「Wolverine」，单盒套装不包含漫画。

text | n

