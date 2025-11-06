空山基 | 规模最大回顾展

culture

艺术家空山基Hajime Sorayama迄今为止规模最大回顾展「SORAYAMA 光・透明・反射 -TOKYO-」将于2026年3月14日至5月31日日本东京・京桥CREATIVE MUSEUM TOKYO开催！

今回展览为创作生涯中规模最大回顾展，透过从1970年代末期至今代表作品，全面展现艺术演变和创作历程，当中将展出空山基老师1978年为威士忌广告创作首件机械人作品，以及最新油画作品，探索包括恐龙和独角兽在内各种机械人形态，还有AIBO原画，以及标志性作品Aerosmith乐队专辑《Just Push Play》（2001年）封面。此外，展览还将展出最新雕塑作品和一件崭新影像装置，可以全方位体验空山基半个世纪以来一直追求表达核心——光、透明和反射。

空山基老师一直将自己作品概念描述为「光」、「透明」和「反射」，呈现不断尝试用有限颜料来描绘光嘅尝试。曾于访谈中反复提到：「要描绘光，就需要描绘空气」、「要描绘空气，就需要描绘透明度」、「关键在于如何掌握反射描绘」。

空山基不断探索创造视错觉全新表现形式，可视为一种挑战，去实现历史上从未有人实现过嘅表现。其中机械人作品以人、动物和恐龙为主题，展现一个超越生物体形未来虚构故事。透过作品，能够想像一个现有生命体与机械文明融合未来世界美学。作品将人类智慧、身体和时间等主题交织在一起，自然而然地激发著想像和创造力。

或者，可以被解读为提出问题，例如，我哋嘅技术是否会超越人体局限，带来永生，或者人工智能与人类共存未来是否即将到来等。

阅读更多‧‧‧‧‧‧

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk