Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

空山基 | 规模最大回顾展

东 TOUCH
东 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
2025-11-06 00:00 HKT
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

culture

艺术家空山基Hajime Sorayama迄今为止规模最大回顾展「SORAYAMA　光・透明・反射　-TOKYO-」将于2026年3月14日至5月31日日本东京・京桥CREATIVE MUSEUM TOKYO开催！

今回展览为创作生涯中规模最大回顾展，透过从1970年代末期至今代表作品，全面展现艺术演变和创作历程，当中将展出空山基老师1978年为威士忌广告创作首件机械人作品，以及最新油画作品，探索包括恐龙和独角兽在内各种机械人形态，还有AIBO原画，以及标志性作品Aerosmith乐队专辑《Just Push Play》（2001年）封面。此外，展览还将展出最新雕塑作品和一件崭新影像装置，可以全方位体验空山基半个世纪以来一直追求表达核心——光、透明和反射。

空山基老师一直将自己作品概念描述为「光」、「透明」和「反射」，呈现不断尝试用有限颜料来描绘光嘅尝试。曾于访谈中反复提到：「要描绘光，就需要描绘空气」、「要描绘空气，就需要描绘透明度」、「关键在于如何掌握反射描绘」。

空山基不断探索创造视错觉全新表现形式，可视为一种挑战，去实现历史上从未有人实现过嘅表现。其中机械人作品以人、动物和恐龙为主题，展现一个超越生物体形未来虚构故事。透过作品，能够想像一个现有生命体与机械文明融合未来世界美学。作品将人类智慧、身体和时间等主题交织在一起，自然而然地激发著想像和创造力。

或者，可以被解读为提出问题，例如，我哋嘅技术是否会超越人体局限，带来永生，或者人工智能与人类共存未来是否即将到来等。

阅读更多‧‧‧‧‧‧ 

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
联乘 | C.P. Company × BEAMS 橙目
fashion日本BEAMS与意大利高端运动服装品牌C.P. Company联袂制作2025秋冬系列将于本周六释出！「以1971年诞生品牌象征技法『服装染色』为轴心，以融合军装、工作服和运动服混合风格
2025-11-10 00:00 HKT
东 TOUCH
联乘 | ssstein × UMBRO 复古足球文化
fashion日牌ssstein × UMBRO首度联名系列将于11月1日登场！胶囊系列将经典足球元素与现代时尚完美融合，设计灵感源自UMBRO与英国国家队深厚渊源：1966年FIFA World C
2025-11-05 00:00 HKT
东 TOUCH