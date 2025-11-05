Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

联乘 | ssstein × UMBRO 复古足球文化

2025-11-05
日牌ssstein × UMBRO首度联名系列将于11月1日登场！

胶囊系列将经典足球元素与现代时尚完美融合，设计灵感源自UMBRO与英国国家队深厚渊源：1966年FIFA World Cup英格兰世界杯期间，UMBRO甚至为英格兰国家队提供日常服装，今回系列将ssstein简洁现代剪裁轮廓、纹理素材感与设计师对足球文化尊重、钟爱上世纪九十年代UMBRO足球服风格 / 复古运动装相结合，提升足球文化与日常生活联系。

系列共包含八件新品，采用尼龙棉混纺和防水亚麻尼龙混纺物料制作，亮点包括运动套装、羽绒外套、卫衣、复古阔身牛仔裤、抓绒上衣以及采用意大利OLMETEX斜纹布制成帽子，都散发著浓厚九十年代复古气息。

