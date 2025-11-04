Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

咖喱饭 | CURRY UP SHIBUYA PARCO 东京第三店

2025-11-04
NIGO® San除咗HUMAN MADE将于11月27日东京证券交易所创业板上市正式成为上市公司之外，旗下CURRY UP咖哩店继原宿、中目黒后，日本第三间店舖CURRY UP SHIBUYA PARCO（渋谷PARCO地下1阶）将于本周三开幕！新店供应以独家秘制香料烹调无添加剂咖哩，以及渋谷店独有限定「咖哩猪肉」！

庆祝开业，渋谷PARCO将于11月1至3日『渋谷パルコ1阶 公园通り広场』举办快闪店活动，届时将释出HUMAN MADE、CURRY UP和平面艺术家VERDY三方联名合作商品。当中包括Tee、卫衣和工作服三款新品，均以CURRY UP吉祥物CUMIN和VERDY嘅VICK插画为灵感。此外，还将推出CURRY UP经典定番のTee、帽、杂货、地毯和咖哩等商品。

■CURRY UP SHIBUYA PARCO住所：东京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷パルコ 地下1阶営业时间：11:30〜22:30 (L.O. 21:30)

■CURRY UP SHIBUYA PARCO POP-UP STORE场所：东京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷パルコ1阶 公园通り広场POP-UP SPACE期间：11月1日（土）〜11月3日（月）営业时间：11:00〜21:00

