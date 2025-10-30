游戏机 | Intellivision Sprint 雅达利崭新游戏机

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-10-30
45年前，Mattel Electronics推出Intellivision，彻底改变家用游戏机发展。当时，遥遥领先、规模最大家用游戏机为Atari雅达利，而Intellivision嘅推出引发所谓「Console War主机战争」。

庆祝Intellivision 45周年，雅达利和Plaion（竟然）联袂缔造全新Intellivision Sprint，将上世纪八十年代主机美学与现代游戏技术融为一体（去年，雅达利收购Intellivision品牌及其大部分游戏目录）。Intellivision Sprint保留原装游戏机原汁原味外观和体验，具有经典金黑配色和木纹前面板设计，赋予现代化新技术升级包括两个无线控制器、HDMI输出以及用于扩展游戏库USB-A端口，内置45款游戏，包括《Boulder Dash》和《Shark! Shark!》，以及经典Intellivision运动游戏如棒球、哥尔夫球、足球、滑雪、网球等，加上经典策略游戏如《B-17 Bomber》、《Sea Battle》、《Space Battle》、《Utopia》等，每款游戏都包含全新介面。

（售价约HK$1,183，现正接受预购中，预计12月5月出货）

