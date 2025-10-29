联乘 | UNDERCOVER x Hello Kitty 周年纪念

fashion

UNDERCOVER庆祝设立35周年纪念，将于10月29日至11月4日伊势丹新宿店 本馆1阶 THE STAGE开设期间限定店！

继2014年、2016年后第3回目の开催快闪店UNDERCOVER ISETAN THE STAGE，今回将贩售25秋冬系列“but beautiful 4...”服饰，当中包括与Champion、Sanrio Characters及其他品牌联名新品，将展现UNDERCOVER独特创意多样化愿景，长期以来融合时尚与街头风格能力～～

是次联名系列聚焦于同样庆祝诞生50周年嘅My Melody和Hello Kitty，涵盖一系列融合女性优雅气质新品，从印有合作原创图案「珠绣」服饰、手袋、别针小饰品、收藏版Figures等。以往联名系列中备受瞩目人气Hello Kitty蝴蝶结图案再次回归，My Melody系列亦新增同样饰有蝴蝶结图案新品。此外，将推出四款印有与女装款式相同图案儿童尺寸Tee。更与MEDICOM TOY展开三联乘，释出两款别注品：装置于透明苹果形盒嘅My Melody Figure，以及Hello Kitty手持GIRAPPLE锁匙扣，每款均推出两种款式。

（系列将于11月1日全线UNDERCOVER店舖及undercoverism.com上架）

另外，今日至星期五，UNDERCOVER女装系列展示会场将先行発売预售「UNDERCOVER meets FRAGMENT」联名系列，与藤原浩联袂AFFA盛世再现！

