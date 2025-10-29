Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

联乘 | UNDERCOVER x Hello Kitty 周年纪念

东 TOUCH
东 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
2025-10-29 00:00 HKT
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

fashion

UNDERCOVER庆祝设立35周年纪念，将于10月29日至11月4日伊势丹新宿店 本馆1阶 THE STAGE开设期间限定店！

继2014年、2016年后第3回目の开催快闪店UNDERCOVER ISETAN THE STAGE，今回将贩售25秋冬系列“but beautiful 4...”服饰，当中包括与Champion、Sanrio Characters及其他品牌联名新品，将展现UNDERCOVER独特创意多样化愿景，长期以来融合时尚与街头风格能力～～

是次联名系列聚焦于同样庆祝诞生50周年嘅My Melody和Hello Kitty，涵盖一系列融合女性优雅气质新品，从印有合作原创图案「珠绣」服饰、手袋、别针小饰品、收藏版Figures等。以往联名系列中备受瞩目人气Hello Kitty蝴蝶结图案再次回归，My Melody系列亦新增同样饰有蝴蝶结图案新品。此外，将推出四款印有与女装款式相同图案儿童尺寸Tee。更与MEDICOM TOY展开三联乘，释出两款别注品：装置于透明苹果形盒嘅My Melody Figure，以及Hello Kitty手持GIRAPPLE锁匙扣，每款均推出两种款式。

（系列将于11月1日全线UNDERCOVER店舖及undercoverism.com上架）

另外，今日至星期五，UNDERCOVER女装系列展示会场将先行発売预售「UNDERCOVER meets FRAGMENT」联名系列，与藤原浩联袂AFFA盛世再现！

阅读更多‧‧‧‧‧‧ 

text | n

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
游戏机 | Intellivision Sprint 雅达利崭新游戏机
GADGETS45年前，Mattel Electronics推出Intellivision，彻底改变家用游戏机发展。当时，遥遥领先、规模最大家用游戏机为Atari雅达利，而Intellivision嘅
2025-10-30 00:00 HKT
东 TOUCH
G-SHOCK | Nano 十分一尺寸
fashionG-SHOCK史上最小耐冲击构造戒指表G-SHOCK Nano，作为标志性DW-5600腕表1/10比例版本将于11月8日登场！DW-5600十分之一尺寸完美贴合手指，并还原侧键、扣环和
2025-10-28 00:00 HKT
东 TOUCH