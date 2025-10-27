Hermès | 秋冬 方圆

秋色刚好．．．有圆有方。化圆为方，又或化方为圆，一直都是一种美学上的追求。爱马仕也一直把珍视的品牌故事，透过视觉从线条出发，以构图，素描让你看到。而正方形，自1937年为百年庆典设计的真丝方巾诞生之日，就已成为爱马仕的经典标志。

BEAUTÉ HERMÈS 2025秋冬限量版，创意总监Gregoris Pyrpylis就是以最纯粹和最本质的形式：圆与方为概念，设计出三款唇膏和一款眼影盘。无论是自然不做作的甜柔粉红色24 Rose Épure；优雅深邃烟熏粉红色的55 Rose Mauve；又或大胆、鲜艳的洋红色69 Rose Primaire。代表的就是万象几何的秋深意色。

另外，继Barénia淡香精释出一年后，变奏版香氛Barénia馥郁淡香精正式华丽登场！Christine Nagel希望颠覆其原创作使Barénia的原始嗅觉构图更具深度。在香水原作中，广藿香以精华姿态悄然现身，今回则以原精形式再度回归，使香调表达益形丰富。

皮革香气使蝴蝶百合与神秘果合奏的主旋律至臻至美。橡木为整体香氛细腻巧妙地建构层次。透过烘焙，凸显其近似朗姆酒气息的温馨香气，使其化身芦苇，百折不挠。柔韧而挺拔的橡木调，构成了馥郁淡香精的主心骨。

阅读更多‧‧‧‧‧‧

text | 碌架藏（Luka So）

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk