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八段锦与高龄健康：预防跌倒、改善骨质密度与缓解膝关节炎疼痛的统合性分析｜潘伟杰医生

潘伟杰医生
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在临床或日常交流中，我经常被问到一个问题：「八段锦这种看似和缓的运动，对于预防长者跌倒、改善骨质疏松，或是缓解膝关节炎疼痛，真的有帮助吗？」

对于八段锦与这些高龄健康相关议题的论证，当今已经有著不少现代医学研究的支持。以下整理几篇关键论文的发现，与大家分享。

一、 提升平衡，预防跌倒

强化动态与静态平衡： 一项针对社区高龄者的研究发现，持续练习八段锦12周后，长者在「计时起走测试」(TUGT) 和「单脚闭眼站立」(OLST) 的表现，都比单纯步行的对照组有更显著的进步。这代表练习者的动态重心转移和静态站立的稳定性都获得了提升 (3)。建立防跌信心与练习剂量： 除了身体机能，研究也显示八段锦能提高长者的防跌自信心 (3)。另一篇统合分析则指出，要达到显著的防跌成效，建议的「有效剂量」为：每周至少练习4次、每次30至60分钟，并持续8周以上 (4)。

二、 改善骨质，减缓流失

有效减缓骨质流失： 台湾的一项社区研究追踪发现，在12周内，未运动的控制组其骨质密度显著下降；而每周进行3次八段锦的实验组，骨质密度则成功维持，流失速度显著慢于控制组 (5)。

刺激骨骼生成的机制： 一份涵盖919位患者的统合分析证实，八段锦能有效改善腰椎、股骨颈等关键部位的骨质密度。其原理在于八段锦的动作能对骨骼产生拉力、压力等多种温和的「机械性负荷」，这些讯号会直接刺激骨细胞，达到促进骨骼生成、减少骨质吸收的效果 (2)。

三、 舒缓关节，强化肌力

显著降低疼痛与僵硬感： 一项针对膝关节炎患者长达一年的研究显示，在规律练习后，患者的「骨关节炎指数」(WOMAC) 获得了大幅改善。数据显示，疼痛指数从 132.0 大幅下降至 56.2，关节僵硬指数也从 64.7 降至 22.3 (1)。

强化肌肉以稳定关节： 八段锦的动作温和，不易造成关节的二次损伤。更重要的是，它还能透过等长肌肉收缩训练下肢力量 (5)。上述的研究测量发现，患者膝关节的伸肌与屈肌（大腿前后侧肌群）峰值扭力均显著提升，这为退化的关节提供了更稳固的肌肉支撑 (1)。

可见现有研究确实为八段锦的健康效益提供了有力的支持，证明这项传统武术保健功法在现代医学中具有不可忽视的价值。

(关于八段锦的锻炼之详情，请参看嘉荟医疗 YT频道)

参考文献: 

 (1) BC An. Effects of Baduanjin (八段锦) exercise on knee osteoarthritis: a one-year study. Chin J Integr Med;19(2):143-8. 2012.

 (2) C Sun. Baduanjin exercise: A potential promising therapy toward osteoporosis. Front Med (Lausanne).2022.

 (3) XY Liu et al. Efficacy of Ba Duan Jin in Improving Balance: A Study in Chinese Community-Dwelling Older Adults. J Gerontol Nurs;42(5):38-46. 2016.

 (4) Zou, Liye et al. A Systematic Review and Meta‐Analysis of Baduanjin Qigong for Health Benefits: Randomized Controlled Trials. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2017.

 (5) 黄锦源《八段锦运动介入对社区中高年龄者骨质密度、身体组成及下肢步态稳定性提升成效之探讨》，《健康管理学刊》 16卷1期，页1-12，2018。

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