树林之都溪旁温泉旅馆 一房一风景深层感受文化与灵气

（图片提供：Hoshino Resorts）

那是一个晴朗的午后，飞机降落在仙台机场前，我从窗口望下去，只见大片绿意包围著城市，心里忽然生出一种久违的安稳。仙台被称为「树木之都」，果然名不虚传。街道两旁高大的榉树、青叶城遗址周边的森林、还有七夕祭时满城飞扬的彩幡，都让这座东北最大城市显得既现代，又保留著一种沉稳的优雅。它不像东京那样急促，也不像京都那样刻意端庄；它有伊达政宗留下气魄，有丰沛的海山物产，更有温柔待客的东北性格。

门口低调，就像隐藏于树林秘景间的山居。 （图片提供：Hoshino Resorts）

而界 秋保（Hoshino Resorts KAI Akiu） ，就藏在离仙台市中心仅30分钟车程的秋保温泉深处。当车子沿著名取川前行，城市的声音渐渐淡去，只剩下溪水与风声，马上感受到自然温柔包围。走进大门后的走廊，首先迎接我的是风铃清脆的声响。当转弯看见大堂，我站在那里，久久移不开脚步。大堂那面宽阔的落地玻璃正对溪谷，可想像四季在此轮转的模样：春夏新绿、秋枫层染、冬雪素裹。界 秋保于2024年4月才开幕，却像已经在这里守候了几百年。它是星野集团「界」品牌的第23间设施，以「瀑布旁武士的自然隐居」为概念，把伊达政宗时代的文化、宫城工艺与名取川的四季风景，细细织进每一个角落。

大堂的玻璃窗直接把大自然镶成一幅画，四季各有迷人景致。（图片提供：Hoshino Resorts）

我住进「绀碧之间」。推开房门，湛蓝色调瞬间把我带进磊磊峡的深潭意境。落地大窗把名取川、林木与远山框成一幅活的画。我坐在窗边沙发，捧著热茶，看阳光穿过桌上那件仙台玻璃工艺品，折射出幽幽绿光。那玻璃是用仙台河砂烧制的，带著这座「树木之都」的自然气息。房号牌是柔软的白石和纸，拉门隐藏木芥子图案，每一个细节都低调，却让人感觉被这片土地轻轻拥抱。躺在床上，窗外只有溪水声，没有手机通知，没有待回的讯息。我不是放空，因这不是空洞，而是被填满的、被疗愈的宁静。

客房充满禅意，踏进去，所有烦恼清空。（图片提供：Hoshino Resorts）

躺在床上、坐在茶桌旁或沙发上，都像把景色私有化。（图片提供：Hoshino Resorts）

秋保温泉拥有1500年历史，相传天皇与伊达政宗都曾在此休养身心。我每天清晨和黄昏也泡个露天温泉，岩石围绕的池子里，热气袅袅上升，耳边是名取川潺潺流水，眼前是浓绿林木。闭上眼睛，将城市的烦闷、工作的疲惫、城市的喧嚣，全都交给了这片泉水。泉质是钠钙-氯化物泉，富含偏硼酸与偏矽酸，泡完后皮肤滑嫩得不可思议。而且，脚踝几年前因扭伤而来的旧患也好像舒缓了不少。

酒店温泉设有室内和露天区，露天温泉被树木和岩石包围，与大自然融为一体。（图片提供：Hoshino Resorts）

在夏天，界 秋保还特别推出「Cool-down Soaking」，由温泉疗法专家监修，用35至36℃的「不感温」温泉浸泡10至20分钟，温和降低体温，却完全不觉得闷热。泡完后，来一条冰条，或走到「せせらき」（Seseraki）休闲空间的露台足汤区，喝一杯冰镇甘酒，身体从里到外都舒爽起来，将城市的黏腻感完全洗去。

在夏天，界 秋保还特别推出「Cool-down Soaking」。（图片提供：Hoshino Resorts）

夏日另一个小确幸，是界 秋保与当地老店「主妇の店 さいち」合作的「さいちのおはぎ氷」。他们家著名的无添加红豆馅，细火慢熬，滋味深厚。沙冰融化在舌上，我也融化了，负能量随风吹去，正能量合为一体，一碗冰沙也可以充满禅味！

夏天就是要来一碗冰沙。（图片提供：Hoshino Resorts）

「せせらき」休闲空间就在溪流旁，名字带有「每时每刻」的含义。露台设有足汤，室内的书架上满是关于东北与日本旅行的书籍，迷你酒吧提供仙台駄菓子、当地葡萄酒，或季节限定的饮品，随手拈些，再坐在舒服的椅子上，这就是无拘无束。

「せせらき」休闲空间（图片提供：Hoshino Resorts）

迷你酒吧提供仙台駄菓子、当地葡萄酒，或季节限定的饮品。（图片提供：Hoshino Resorts）

将「写意」二字发挥得淋漓尽致（图片提供：Hoshino Resorts）

很想秋天再来，于红叶下泡脚！（图片提供：Hoshino Resorts）

让人难忘的，还有每天傍晚至夜间举行的「伊达之宴」（伊达な宴）。活动在专属的隐密房间举行。推开一扇不起眼的侧门，走进长长的走廊后，便进入一个以深蓝（胜色）为主调的宴会空间。胜色是武士眼中最吉祥的颜色，象征胜利；房间正中央的墙上，则是金色太阳图案，正是伊达政宗当年旗帜的设计。整个房间低调却充满压迫感的美，像把人瞬间拉回古代。

「伊达之宴」宴会空间（图片提供：Hoshino Resorts）

参加者先在入口披上阵羽织，进入房间安坐后，便开始聆听伊达政宗的故事：这位武将不只善战，更极爱饮酒与款待客人。他曾在城内特地为酒匠盖屋，让仙台藩得以酿出好酒；他重视酒席礼仪，认为「心意相通之人，在合适的场所、以合适的酒与肴，才能丰富人生」。接著，便进入真正的「宴会」环节。大家围坐在一起，拿著堤烧（宫城传统陶瓷）酒器，互相为对方斟酒——这是当时武士的礼法，不能自己倒自己的酒。服务人员会带领大家用古法高呼口号，然后一同干杯。酒是仙台藩渊源深厚的当地清酒，微甜而醇厚，配上简单却精选的在地小菜（おつまみ）。整个活动约30分钟，虽然时间不长，却让人真实感受到那份「伊达式款待」——不浮夸、不表演，而是带著武士的豪迈与细腻。

「心意相通之人，在合适的场所、以合适的酒与肴，才能丰富人生。」

晚餐「新伊达会席」也是一场文化之旅，在半开放的私人包厢里，每一道菜都有故事。器皿用带脚托盘，每款料理也做得精致，重现伊达政宗时代大名的排场。餐单每天也有一点转换，但必少不了仙台名物——牛舌。还有宫城县的鱼鲜贝类等海产，加上新鲜菜蔬，口味层次丰富而又分明。服务人员轻声讲述伊达政宗如何开垦新田、重视茶道与能乐，把仙台建设成文化之都。一顿下来，感觉自己由内而外散发更浓文化气质！

采用当地食材烹调的料理，以味蕾感受仙台的丰饶。（图片提供：Hoshino Resorts）

料理十分丰富，却清雅不腻。（图片提供：Hoshino Resorts）

界 秋保的大堂不只是出入空间，在那幅巨型风景画前，从清晨到夜晚都有温柔的节奏。每天早上七点整，大堂会举行「现代温泉疗法体操」。金色晨光穿过落地玻璃洒进来，于阳光中伸展手臂、转动腰身、深呼吸。动作不激烈，却能把泡完温泉后的身体彻底唤醒。下午，大堂则化身为小小工艺坊。我参加了付费的DIY体验，用磊磊峡的秋保石、仙台和纸和细细的铃铛，亲手制作了一个七夕彩幡匙圈挂饰。

到了晚上，大堂又换上另一种气氛。在地音乐家会准时出现，有时是古琴、有时是尺八或笛子。灯光调暗，琴声与溪水声交织在一起。演奏结束后，音乐家非常亲切地邀请大家上前触碰乐器、试著拨几下弦。那一刻，我觉得自己不再是过客，而是暂时成为这片土地的一部分。

从清晨到夜晚，大堂都有活动。

在大堂的小店内，还可以买到当地的伴手礼。

周边景点：

界 秋保距离仙台市中心约半小时车程，但既然来到这大自然当中，一起把城市生活忘掉，以大半天时间投入仙台的灵气当中。先来到秋保大瀑布（秋保大滝）。这座落差55米、宽约6米的直瀑，被列为日本三大名瀑之一，也是国家指定名胜。从观景台远眺，瀑布如白练般直坠谷底，水声轰隆，负离子充满空气。初夏绿意环绕时特别疗愈，秋季枫红则如火般绚烂。站在那里，想起伊达政宗当年征战后也常来此地休养，顿时理解为何古人说「听瀑能洗心」。

另一处我很喜欢的是秋保神社，这座创建于西元808年的古老神社，已有超过1200年历史，主祀「胜负之神」。神社内挂满写著「胜负」的祈愿旗，色彩鲜艳又壮观。许多运动员、考生前来参拜，连滑冰王子羽生结弦也曾留下绘马。最有趣，当中设有厄运石，想像一直以来的衰运，然后全部吹入石中，再瞄准前方大石恨恨地把厄运石掷碎，太爽快！

喜欢酒的朋友，绝对不能错过凤阳酒造（HOYO Sake，内ヶ崎酒造）。这是宫城县最古老的酒藏之一，创业于1661年，已有360多年历史。他们坚持传统手工酿造，酒质清澈、微甜而带有米香。我在试饮时，选了一瓶以当地米酿制的纯米大吟酿，喝起来顺口又余韵悠长。再上网查查价钱，在香港购买的话贵上不少，所以，别空手而回！

除了以上三处，磊磊峡也是必访。名取川切割岩石形成的峡谷步道，全长约1公里，沿途奇岩怪石与清流交织。最浪漫的是覗桥附近的心形岩洞，若幸运遇上下雨，还能看到倒映在心形水洼中的「心心相印」。对情侣或想找点小浪漫的旅人来说，这里是秋保的隐藏版打卡点。

界秋保（Hoshino Resorts KAI Akiu）

房价：一泊二食（含早晚餐）每人每晚 约¥31,000 – ¥45,000起，优惠价可低至¥16,819起。

地址：宫城县仙台市太白区秋保町汤元平仓1番地（1 Hirakura, Yumoto, Akiu-machi, Taihaku-ku, Sendai, Miyagi 982-0241）

网址：https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/kaiakiu/