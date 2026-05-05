动静失衡：从道家哲思看梨状肌症候群｜潘伟杰医生

中国道家哲学的核心思想常被简化为「无为」二字，实则其精髓在于顺应自然规律，使身心在合乎常道的节奏中运作，从而达致「无不为」的境界。此即「道法自然」。对于人体而言，合乎规律的「动」正是维持生命活力的根本需求之一。如《老子》第八章云：

「上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。居，善地；心，善渊；与，善仁；言，善信；政，善治；事，善能；动，善时。夫唯不争，故无尤。」

《老子》以「上善若水」为喻，阐述了水「动，善时」的特质。「善」在此处解作「擅长」，意指水擅于把握时机，顺势而为。这一智慧在《吕氏春秋．季春纪．季春》中得到进一步印证：

「流水不腐，户枢不蠹，动也。」

此句揭示了一个普遍真理：恒常的活动能防止事物朽坏。流动的水体不易腐败，常转的门轴不易被虫蛀，比喻生命体若能保持适度的活动，则不易为病邪所侵。

此一古代智慧与现代医学对人体生理的理解不谋而合。规律的身体活动能促进血液循环，有效预防因长时间维持固定姿势（如久坐、久站）所引致的静态劳损及相关的炎性反应。以下透过一则临床个案，探讨「动静失衡」如何引发一种易被忽略的痛症——梨状肌症候群。

张伯是一位年届八旬的长者，体格壮健，仍活跃于职场。其工作性质需要长时间站立并频繁走动，每日步行量动辄超过一万多步，他本人亦觉游刃有余。然而，近数周以来他却无故出现左侧臀部深处的剧烈疼痛，并伴有麻木感，此不适感更沿著大腿外侧放射至膝关节附近。症状在清晨尤为显著，且从坐姿站起或步行超过十五分钟后便会急剧加重，严重影响其日常工作与生活。

经临床检查，张伯的髋关节活动范围仅有轻微受限，神经学检查结果正常。但是在触诊时发现其臀部深层的梨状肌及臀中肌区域有多个显著的激痛点（Trigger Points），尤以梨状肌最为敏感。当按压时梨状肌时，诱发了与他日常所感完全相同的放射性痛楚。综合以上发现，临床上的鉴别诊断指向了「梨状肌症候群」(Piriformis Syndrome)。

梨状肌（Piriformis）是位于臀部深处的一块扁平三角形肌肉，起于骶骨，横向走行至股骨大转子。其主要功能是协助髋关节外旋，并在特定姿势下稳定骨盆，是步行、攀爬等动作的关键肌肉之一。而坐骨神经则是人体最粗大的周边神经，其走行路径与梨状肌关系密切，在多数情况下会从梨状肌的正下方穿过。

梨状肌症候群的病理正是坐骨神经在其走行路径上受到异常的梨状肌压迫或刺激，从而引发一系列非源于脊椎的坐骨神经痛症状。常见的诱因包括：因外伤或过度使用（如运动量骤增）导致的肌肉痉挛、发炎水肿，或是因长期久坐、姿势不良（如翘脚）对肌肉造成的慢性压迫。这些因素均可改变梨状肌的体积与张力，对下方的坐骨神经构成压迫，引发疼痛与麻木。

在对张伯进行深入问诊时，他透露了一个关键的生活习惯：他承认自己习惯在如厕时长时间使用手机，往往一坐便是一个小时。这个看似无伤大雅的习惯，极可能正是导致他梨状肌长期处于受压状态、进而发病的根本原因。但鉴别诊断亦不可或缺。张伯接受了骨盆X光检查，结果排除了肿瘤或严重的骨关节病变，仅显示轻微的髋关节退化，从而进一步能指向梨状肌症候群的诊断。

针对张伯的情况，初期目标是迅速控制发炎与疼痛，包括处方口服消炎止痛药（考虑其年龄，剂量经过审慎调整），并结合针灸与手法治疗，以松解梨状肌及周边肌肉的紧张与粘连。由于症状已持续数周，建议他每日进行两次热敷（每次15-20分钟）以促进局部循环。

第二次覆诊时，张伯表示经上一次治疗和改变如厕时使用手机的习惯后，症状已大幅缓解。这时可加入髋关节活化运动，以及针对梨状肌和腘绳肌的渐进式伸展训练，旨在恢复关节的正常活动度，并从根本上减轻对坐骨神经的张力。经过第三次治疗后，张伯的症状已基本消除，能重返工作岗位。

此个案恰好印证了中国传统文化中「动静有时，阴阳匹配」的至理。张伯的日常活动量不可谓不足，但却因局部过度的「静」而打破了身体的平衡，最终导致病痛。这揭示了无论是宏观的哲学思维，还是微观的临床决策，对「平衡」与「时机」的把握，始终是贯通古今、跨越东西的智慧。





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