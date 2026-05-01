中环地下雪莉酒之旅｜从大地到海岸的感官章节：五款雪莉酒新作

我喜欢鸡尾酒，尤其Speakeasy风格的酒吧。在隐密的空间中，好似有很多秘密，很多故事，让有心人去发掘，ARTIFACT便有这份个性。 这间隐藏在 BaseHall 02 地库的 speakeasy，开业刚满三周年，就联手西班牙历史最悠久的顶级雪莉酒庄 Valdespino 以及单一麦芽威士忌传奇 The Macallan，推出了最新的酒单Volume 7，一场真正「有故事」的感官旅程。

ARTIFACT 从来不只是调一杯好喝的鸡尾酒，他们每次的 Volume 系列都像在讲一个章节分明的故事。这次 Volume 7 回归品牌初心，主题围绕「土地、海洋与人类工艺」的深刻对话。整份酒单分成四大篇章，由浅入深、层层递进：Tamed Earth（驯化大地） Wild Frontier（狂野边疆） Littoral Influence（沿海影响） Artisan’s Craft（匠人工艺）

从人工开垦的田野，一路走到未经驯化的原始海岸，最后以人类智慧变革的顶级作品作结，喝完一轮就像完成了一次风土巡礼。

Valdespino 成为绝对灵魂主角，这次最令人兴奋的合作，是与来自赫雷斯（Jerez）的 Valdespino。这家酒庄是雪莉酒界最传统、最具代表性的老字号之一，他们坚持单一葡萄园（single vineyard）概念，特别强调 terroir（风土）。Valdespino 的雪莉酒在这份酒单中不再只是配角，而是五款全新鸡尾酒的核心灵魂，彻底带出安达卢西亚的地域故事。

酒单的视觉设计也很有心思，受西班牙艺术巨匠 Pablo Picasso 的 Synthetic Cubism（综合立体主义） 时期启发，碎片重组、层次交叠，正好呼应雪莉酒那种复杂却和谐的风味结构。

酒吧经理 J Frank 说得很好：「雪莉酒是最原始的加烈葡萄酒，它的历史底蕴和风味层次无可比拟。Valdespino 对木桶陈年和酒花（velo de flor）的坚持，让它成为连结赫雷斯土地精神的鲜活载体。我们不是简单把雪莉酒加进鸡尾酒，而是围绕它们的产地故事来构思每一杯作品。」

Volume 7 五款重磅新作推介，以 Valdespino 不同风格的雪莉酒为基调，每一杯都很有性格：

Noon on the Macharnudo 以 Valdespino Inocente Fino 为主角的高身清爽 Highball。Inocente 来自著名的 Macharnudo Alto 单一葡萄园，那里的白垩 albariza 土壤带来极具特色的盐味。这杯加入粉红番石榴和香茅，清冽中带点热带果香，非常适合开启整趟旅程。

Vestido Rojo（红色洋装） 灵感来自赫雷斯佛朗明哥的炽热情感。大胆的草本植物气息，结合 Valdespino Inocente Fino、reposado 龙舌兰，加上番茄与甜椒的 tapas 风味，以 Bloody Mary 的概念破格演绎，酸辣开胃，很有西班牙阳光下的狂野感。

Palomino Gold 优雅短饮，将 Valdespino Amontillado 与 The Macallan 12 Year Double Cask 完美结合，再用青苹果和鼠尾草点缀。金黄色调致敬 Palomino 葡萄和安达卢西亚的骏马，层次丰富，平衡得恰到好处。

Lover Boy (‘El Peti’) 口感最柔滑芳香的一杯。以浓郁坚果香的 Valdespino Don Gonzalo Oloroso 为主，加入 moscatel、士多啤梨和少许乳清（yoghurt whey）柔化。捕捉了赫雷斯当地人那种充满魅力的迷人风采，甜美却不腻。

Guernica 最有戏剧性的一款 Old Fashioned 变奏。Valdespino El Cándido Pedro Ximénez 带来深沉葡萄干的暗黑风味，配上带烟熏气息的 mezcal 和陈年冧酒，层次对比强烈，直接呼应毕加索同名名作中的二元性与冲突美学。

除了这五款 signature，ARTIFACT 同时推出精选 Valdespino 雪莉酒和 The Macallan 品鉴体验，无论你是雪莉酒老手还是新手，都可以更深入了解这些启发酒单的核心原材。当然，品牌经典如 The Grape One、Skywalker 和 Sunflower 依然在菜单上，想怀旧的酒友也不用担心。

ARTIFACT

地址 :中环康乐广场 1 号怡和大厦 BaseHall LG/F 5 及 7 号舖

营业时间：星期二至六 晚上 5 点至深夜

订座：建议透过官方网站 https://www.artifactbar.com/ 预约（walk-in 也欢迎，但热门时段容易满）