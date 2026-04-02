意式美食盛宴重临半岛！「意。味大师」Maestri Del Gusto 食品市集再次点燃香港饕客味蕾

由香港城中意籍名厨 Gianni Caprioli 创立的 Mercato Gourmet，再度联同香港半岛酒店、意大利商务专员公署及意大利驻港总领事馆，呈献备受期待的「意。味大师」（Maestri Del Gusto）意大利食品市集。今次市集将于半岛酒店 The Salisbury Room 盛大举行，以匠心独运的意大利美食文化，邀请香港食客亲身走进一场集品味、体验与交流于一身的感官之旅。

去年首度举办的同名市集，即使只限会员入场，两天内已吸引超过二千人朝圣，足证香港人对真正优质意大利食材的渴求。今年活动再度升级，更获意大利国家正式认证为「Made in Italy」推广项目，阵容更强大、体验更丰富。

意大利饮食文化获UNESCO非遗加持 Gianni 用热情连结东西

意大利菜于2025年12月获联合国教科文组织列入非物质文化遗产，成为全球首个以整体饮食文化获此殊荣的国家。这份荣耀，正好印证了 Gianni Caprioli 多年来的坚持。这位扎根香港的意大利名厨，2021年获颁「意大利之星骑士勋章」，一直以「Passion, Places, People」为信念，深信真正的好味道来自对食材的尊重、对传统的传承，以及人与人之间的连结。

市集推介：SALUMIFICIO DALLATANA 扎根于帕尔马 (Parma) – 作为意大利最享负盛名的肉制品产区，品牌以传统腌肉方法制作让全球饕客追捧的 Culatello 火腿。Culatella 曾被知名美食网站 Epicurious 选为全球五大最佳火腿第二位，只选用后腿肉并必须于Po Valley地区制作，全意大利少于 20 个生产商能够出产，是十分稀有的腌肉火腿。

他创立的 Mercato Gourmet，已成为逾万名香港饕客搜罗地道意大利食材的秘密基地——从风靡一时的卷卷意粉、获蔡澜及本地名厨盛赞的 coppa di testa 猪头肉，到曾被抢购一空的 Lambrusco 红葡萄汽酒，皆由他亲自从意大利大小农庄和家庭式生产商直送香港。

市集推介：SAN PIETRO A PETTINE自1948年起为客人带来顶级的订制松露。于自家领土上，由专业松露猎人按季节采集，确保松露来自未受污染的专用松露产区。

「传统与地道的食品生产者在现今世代越来越珍贵，我希望给他们一个发光发亮的舞台。」Gianni 说。这场市集，正是他将意大利美食艺术家与香港社区紧密连结的用心之作。

市集推介：GONNELLI 1585是源自1585 年的托斯卡尼顶级特级初榨橄榄油，现由家族第十三代悉心经营。家族自家管理 48,000 棵橄榄树，从采收到加工层层把关，仅采用冷压萃取方式，致力提供健康、纯正及天然的顶级橄榄油。

近30个意大利品牌齐聚 品尝、配对、购买一次满足

市集占地超过3,700平方呎，云集近30个意大利顶级品牌，包括风干火腿、黑松露、芝士、意粉、朱古力及精选意大利酒。场内不单设有精致试食，更鼓励食客自行配搭食材，创作属于自己的意式菜式——芝士配蜜糖、红虾配 Stracciatella 芝士，即场煮好的意大利饭配 antipasti……这种互动式品尝方式，比一般试食有趣得多，也更能感受意大利食材的层次与魅力。

重量级工作坊与现场示范 90岁奶奶亲自教做意粉

今次市集最令人期待的，莫过于一系列高水准工作坊与示范：

Pizza 工作坊：由 Giá Trattoria 主厨亲授，使用意大利 Dalla Giovanna 小麦粉制作正宗罗马式薄饼，每天三场。

新鲜意粉示范：90岁的意大利奶奶 Angela Matarrese 将专程飞来香港，每天亲身示范她毕生坚持的手工意粉制作；另一位是拥有十万 Instagram 粉丝的电视名厨 Cristina Lunardini，将透过现场连线分享秘诀。

咖啡与特调示范：1892年创立的 Hausbrandt 顶级咖啡品牌，将现场冲泡 Arabica 与 Robusta 单品；Scuppoz 则以意大利天然食材即席调制利口酒。

新鲜蔬果专区：直飞香港的当季意大利蔬果，包括白芦笋、青芦笋及来自 Basilicata 的 Candonga 士多啤梨。

现场音乐：意大利交响乐演奏家 Michelangelo Caprioli 将为开幕献上现场演奏，让味觉与听觉同时沉醉于意式浪漫。

延续美味 半岛酒店推出限定意式自助餐

市集结束后，美味不会中断。半岛酒店将与 Mercato Gourmet 合作，在 The Verandah 露台餐厅推出意大利主题午市及晚市自助餐，严选 Mercato Gourmet 优质食材，让食客继续细味多样意式风情（4月下旬至5月，详情将于半岛酒店官方公布）。

限时会员优惠 9折购物前所未有

Mercato Gourmet 会员制度向来以高性价比著称。今次特别推出限时登记优惠：即日起至4月12日，单一消费 $1,088 即可成为铜级会员，并获市集入场资格。更破天荒推出9折购物优惠——活动期间，所有会员于半岛酒店地库 Mercato Gourmet 店舖消费，均可享9折（较平时会员折扣更优），机会难得。

「意。味大师」食品市集只限会员入场，每位已登记会员更可携同一名非会员朋友同行。对真正懂吃的香港人来说，这场集地道食材、顶级体验与文化交流于一身的盛事，绝对不容错过。

「意。味大师」(Maestri Del Gusto) 食品市集

举办日期及时间:4 月 18 日 1:30pm – 6:30pm、4 月 19 日 11am – 5pm

地址:尖沙咀半岛酒店 The Salisbury Room 宴会厅

查询:2511 8892登记入场

网站:https://maestridelgusto.hk/

社交媒体: Instagram @mercatogourmethk @giannicaprioli @peninsulahongkong