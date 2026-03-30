中医能医什么病（二十四）：急性尿道炎｜施卿卿博士

这次患者与医生都是我本人。春节后返工第一天我起夜了好几次，每次都颇急，当时我以为是因为晚上喝了太多汤。但第二天返工，刚坐下没多久又想去厕所小便，而且次数越来频繁，也越来越急迫，同时还伴有尿痛、小腹胀痛不适，期间还有两次尿中带血，我知道患了急性尿道炎。之所以患病很可能是因为假期的最后一天我去万宜水库行山，连续走了四五小时，饮水量不足再加上汗出受风导致的。

因为在工作中不便去做检查，而且中医治病一向更重视望闻问切四诊资料而不是检查报告，因此给自己把了脉看了舌就直接开始治疗了。根据舌象和脉象再结合症状，我判断自己既有气虚又有湿热下注，因此我给自己配了小柴胡汤合八正散加减的颗粒剂，并且不停地饮水。同时也给自己扎了针，选了复溜、三阴交、阴陵泉、合谷、液门、足三里、下巨虚、足通谷等穴，以及中极、关元、水道等穴以养阴生津、清热袪湿、利尿通淋。在喝完第一次中药及针灸后大约一小时左右，排尿间隔开始延长，尿痛减轻。

等到下午喝完第二次药后不久，已没有尿痛，小便次数虽然仍较正常频繁，但间隔明显延长了，也不那么急迫了。等到晚上收工回家，尿频、尿急、尿痛的症状已基本消失，当晚半夜也只起夜一次，我感觉已差不多恢复正常了。虽然第二天开始已没有明显的症状，但我还是再多服了三天的中药，直到小便清澈才停药。因为尿道炎是细菌感染引起的，需要足够的药量和疗程去控制感染，如果喝了一天中药做了一次针灸就因为症状缓解而贸然停药，炎症很有可能会反复。

说实话，用中药针灸治疗急性尿道炎，能在一天之内消除尿道刺激征我也有点意外。香港中医师平时能治疗这一类急性病的机会并不多，因为多数患者在出现尿频、尿急、尿痛这些症状时会在第一时间去找西医，经过验尿、验血、明确诊断再服用抗生素这个流程。我平时在诊所接触更多的是先经过西药治疗其后又反复发作的尿道炎。我自己也一直认为中药治疗急性尿道炎需要三五天症状才会消失的。而我这次治疗之所以能在短时间内取效，我想一是因为我在出现症状后即时开始治疗，二是中药与针灸双管齐下，发挥了1+1>2的功效。

急性尿道炎在临床上相当常见，女性尤其多发，这主要是由于女性的尿道较短且较近肛门因此更易发生感染。西医认为，急性尿道炎多由大肠杆菌、支原体等致病菌感染引发，与尿路梗阻、卫生不佳、饮水不足、免疫力下降相关。其典型症状就是出现尿频、尿急、尿痛这三大尿路刺激症，有部分患者可出现血尿、恶寒、发热等症状；结合尿液常规检查、尿培养可以确诊。治疗以抗生素为主，同时配合大量饮水，经过治疗 3-7 天症状多能缓解，但不规范用药易导致复发或出现耐药性。

中医则急性尿道炎将归属于「淋证」中的「热淋」和「血淋」的范畴。常见于外感湿热之邪或饮食不节（嗜食辛辣、油腻、生冷食物）导致湿热内生，下注膀胱，出现尿频、尿急、尿痛等症；湿伤血络则会出现血尿。反复发作的患者则常有气虚等其它因素影响。因此，治疗以清热利湿、利尿通淋为主，常用的方剂有八正散、小蓟饮子、猪苓汤等；针灸主要取肾经、膀胱经、脾经、任脉等经络的穴位，比如阴陵泉、三阴交、中极等，通常都能取得较好的疗效。

针对急性尿道炎的预防，除了要避免不良卫生习惯，更需要留意每天适当补充水分，以及避免忍尿，减少辛辣刺激食物和甜食的摄入。一旦发现小便颜色较深或有尿频、尿急、尿痛等症状时，可用适量白茅根或车前草、冬瓜、薏米、赤小豆煲水代茶频繁饮用，可以起到清热利尿、预防以及辅助治疗急性尿道炎的作用。