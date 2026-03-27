AI机械人上场！还需要更大的劳动人口？

(图片：网上截图)

去年Deepseek 引起全球轰动，今年初央视春晚的机械人相隔一年从「扭秧歌」飞跃到「打功夫翻跟斗」，到最近AI 助理OpenClaw（龙虾）牵起使用热潮。机械人及AI技术发展之快令人目不暇给，改变人类未来的科技纷至沓来。创科的高速发展必定加速全球劳动力及生产力结构的转变。工种、就业、人力需求、劳资关系正在重塑，对人力资源体系的冲击逼在眉睫，全球弥漫著一片既喜且忧的情绪，一方面为科技改变人类生活及释放生产力充满期待，另一方面又担心这些变化将产生不可预见后果，孰好孰坏存在诸多变数，当中牵涉对未来的判断和政策上的矛盾。

许多经济发达或科技先进的国家都面对出生率下降、人口老化及未来就业问题，不少正在大力鼓励生育，亦同时积极推动创科发展，劳动力和生产力的关系正在进行影响深远的变化。高新科技带来自动化、规模化、系统化和一体化，让不少产业的生产力迅速提高，生产要素须重新配置。在AI或机械人的加持下，市场对人力资源的需求将面临大洗牌，不少工种已经或将会面临被取代的危机，劳动力错配问题越来越大。高新科技引致工种和人力的替代效应，社会在转型过程将承受更大的就业瓶颈和劳动力转型压力。如果人口政策在鼓励生育而科技政策却在提升AI 化及机械化的智能升级，我们还需要更大的劳动人口吗？如果增加人口的政策成功把出生率逆转，新增的劳动力，加上正处于更替过程的劳动力，必须要有足够就业机会和发展空间来支撑，这将造成人力与供需关系的重整，过程多久短难以预料。这种政策上的矛盾必须寻求解决方案，需要更大胆的政策创新。

新生的高科技经济不需要从前那么多人手，所需技能也不一样。如果人口政策却在努力填补人口流失的数量，当中必须要有新思维来处理，从矛盾中寻求统一。「人」在生产及需求这两者的意义及价值, 就如手与口的关系，未来必定重新定义。笔者在《从道家思想寻找AI发展的轨迹》的前文中曾提及「AI改变人类将是必然，人与AI、与机器的结合势必塑造未来人类自身的构成」。人机结合指日可待。 究竟需要更多人口或更多AI机械人不只是个「量」的问题，而是「质」的问题。如果将来因为新质生产力的发展，需要达到同样的生产力肯定不需要那么多人手，人口增加不在于量的增加而是质的提升，所以人口政策的后续关键是“提质”，适应及配合科技高速发展大局。

如果要高科技的发展离不开人类，就必须把人类自身的需求和愿景，牢牢地捆绑到科技发展当中，人机结合必须是以人为本，使其不脱人气，因为从古到今，人类是通过不断创造新科技来提升自己的生命质量和价值，创造了人类文明。科技发展到今天，已经成为一个与人类相互依存的新兴生命体，从某种意义上，正正是人类努力不懈去满足其自身需求和高质目标，才孕育了各种新科技。这种关系必须维持。

笔者在2022年与一班志同道合的朋友组成「香港人才大融合促进组」，成员和顾问包括立法会议员、选委、大学副校长、研发机构负责人及资深教育界人士，大力呼吁「以香港的整体利益为依归，促进香港人才的大融合，推动人才体制的变革，建立创新的人才发展模式」。希望推动人才发展的新思维、新政策，当时更发布了「香港人才大融合倡议书」，特别提到“新的行业、岗位、工种不断涌现，就业模式和工作场景，也随着全球政经结构转型而产生微妙变化，劳动力的多样性与涵盖范围正不断增加，社会各界对工作的观念和态度也在不断转变，必须促进各种人才对新兴行业与新型岗位的适应和融入，创造新的就业机会，增加纵向和横向的流动机会。最新的发展情况印证了我们当时对人才和劳动力结构变化的前瞻性见解。

随著AI及机械人时代到来，新科技正在牵起大大小小裁员潮，加上近期香港加快杀校的无奈，人才格局必须及时调整，人才、劳动力及教育政策也必须更新，社会各界对未来趋势的深入分析及应对预案变得更为迫切。要平衡人口政策、创科政策、教育政策之间的微妙关系，必须从矛盾对立中寻求统一。我们香港人才大融合促进组的成员将持续关注在新变局中传统教育与职专教育并轨的需要、工种与人才错配的解决方案、劳动力如何及时转型、人口、创科及教育政策如何融合创新等等。往后笔者将与读者继续分享相关见解。

撰文：黄炳逢

香港内地经贸协会会长

香港人才大融合促进组总召集人