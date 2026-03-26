浮针治疗长者跌倒撞伤腰｜袁康就博士

老人家最重要是健康。人老了，身体机能必然退化，退化到一定程度，疾病就出现，每个人如是，无一例外。不论贫富贵贱，疾病当前，人人平等。当我们上了年纪，不幸患上痛症，康复期总比年轻时候较长。有病马上求医，不要延误，一病可引致另一病；也切忌抱着一个心态：「我后生都系咁，沤下沤下就好了。」

年纪大，最怕就是跌倒，尤其是女性大多骨质疏松，缺钙严重的，一不小心就会骨折。

何先生77岁，几天前晕一晕，跌倒撞伤腰部，腰臀疼痛严重。

晕倒撞椅背

「当时我晕一晕，跌倒那一刻撞上椅背，右边腰撞伤了。」

「那你为什么晕呢？有去检查吗？」

「当时即刻急症入院，知道是前列腺问题，已经做手术了。腰部照过X光，没有骨折。昨天出院，今天请你帮忙治腰痛。」

何先生弯腰没问题。挺腰有些少痛；右转腰没问题，左转腰㾓痛明显；左侧屈没问题，但右侧屈也是㾓痛，而且是最痛的动作。

我请何先生上床触诊。我在他右侧腰眼附近按压。

「哎呀，痛呀！」

很明显，他撞伤了骶髂关节边缘。

他的竖脊肌、腰方肌和腹斜肌都是「患肌」。

松开患肌 疼痛消失

「患肌」是浮针医学的靶组织。「患肌」的意思是，当一块正常肌肉在全身放松状态下仍然绷紧，就叫「患肌」。由于该块肌肉某个位置出现绷紧，该块肌肉在拉伸动作时，肌肉末端的肌腱位置便出现应力，应力造成疼痛，应力愈大，疼痛愈大。当浮针松开患肌，应力消失，疼痛随之消失，立竿见影。

我用浮针把患肌逐一放松，请何先生再做刚才的动作。扎针之前，他右侧屈有明显㾓痛；现在，他开心地叫：「不痛了。」

「嗯，你要知道，肌肉有记忆，它可能再度绷紧，你会感觉疼痛再回来，这叫反弹，是正常的。所以浮针操作是连续治疗以三次为一组。你明天再来好吗？」

何先生翌日再来，腰痛明显减轻大半，效不更方，继续治疗。第四天所有动作都可以，唯独后挺腰还有些少痛。我给他的多裂肌补上一针。

（完）