腺样体面容的中医治疗｜吕兆升中医

近年很多家长关注「腺样体面容」，只要小孩稍有鼻塞鼻水，立即十分焦急，务求尽快处理。然而，毕竟鼻敏感或反复鼻咽感染并非一朝一夕就可以断根，有时误诊误治，反而造成病情迁延，因快得慢。

「腺样体面容」是指，小孩因为鼻敏感或扁桃体肿大，导致长期张口呼吸而引致日后面容改变。典型状态包括面型拉长，上唇增厚，下唇松弛，下巴短缩，甚至出现上牙前突，即「哨牙」等牙科问题。而且，长期睡眠呼吸不畅，会严重影响睡眠品质，从而影响小孩学习进度和生长发育。

鼻敏感的治疗

要预防小孩出现「腺样体面容」，首要处理鼻敏感问题。鼻敏感是非常普遍的都市病，其学名是「过敏性鼻炎」，中医则称为「鼻鼽」。症状包括反复发作的流鼻水、鼻塞、打喷嚏、鼻痒，严重者可能有鼻水倒流、嗅觉迟钝、头痛等。鼻过敏虽然不会危及生命，但极之影响生活品质。

以中医理论来分析鼻敏感，本病的原因是脾、肺、肾虚弱。鼻为肺之外窍，肺气不足，卫外不固，外邪容易侵扰鼻窍，造成鼻塞流涕。另外，脾虚无力生化气血，肾虚摄纳无权，温煦失职，鼻窍失养，都容易感受外邪而发病。故此，脾、肺、肾三脏不足，不仅鼻敏感会缠绵难愈，也容易反复感冒。

中医治疗的优势

与西药抗过敏药和喷鼻剂等「治标」的措施不同，中医治疗鼻敏感的方法是通过纠正患者的体质来「治本」，使用中药和针灸，都能够改善患者的肺、脾、肾，从根本上进行治疗。另外，中医有「冬病夏治」的概念，于夏季进行三伏天灸都是治疗鼻敏感的一个好方法。

另外，很多小孩经过多次反复咽喉感染后，会出现扁桃体增大的情况。中医治疗首先会增强小孩的免疫能力，减少反复感染而令扁桃体增大恶化。对于轻微的扁桃体增大，中医可以运用利咽解毒散结的中药，配合辨证论治，按照病人的体质用药治疗，往往可以使肿块缩小，改善病患张口睡眠的情况。

要避免「腺样体面容」，必须标本兼治，运用中医治疗从根本改善小孩体质，减轻鼻敏感和扁桃体增大的情况。如果能配合适当营养和足够运动，「腺样体面容」是绝对可以有效避免的。